Сьогодні згадують 78-у річницю трагедії Бабиного Яру: в Києві відбудеться пам'ятна хода

Сьогодні, 29 вересня вшановується пам'ять жертв, які загинули в Бабиному Яру під час німецької окупації Києва у 1941-1943 роки, коли проходила Друга світова війна.

Так, 29 та 30 вересня 1941 р. німецькі солдати розстріляли в Бабиному Яру понад 33 тисяч євреїв Києва. Деяких євреїв, які залишилися в місті, переховували в своїх будинках кияни, ризикуючи й власним життям.

Протягом двох наступних років кари в Бабиному Яру відбувалися по вівторках і п'ятницях. Низка цих трагічних подій тривала до звільнення Києва від окупації.

В цей період розстріляли 621 члена ОУН, серед них була відома українська поетеса Олена Теліга та її чоловік. Також стратили близько ста матросів і командирів Дніпровського загону Пінської військової флотилії і трьох футболістів київського "Динамо": Миколу Трусевича, Івана Кузьменка та Олексія Клименка.

Загальна кількість загиблих, за різними оцінками, не менше ста тисяч чоловік.

На сайті глави держави Володимира Зеленського з'явилося звернення до українців з нагоди річниці трагедії.

"Переконаний, український народ завжди буде єдиним у прагненні ніколи не допускати будь-яких проявів ворожнечі на ґрунті расової чи національної. Вічна пам'ять загиблим у Бабиному Яру і всім жертвам Другої світової війни", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що урочище Бабин Яр стало місцем масових страт євреїв, ромів, караїмів, радянських військовополонених, учасників українського визвольного руху і так званих "порушників режиму".

"Всім євреям було наказано вранці 29 вересня 1941 року з речами зібратися в певному місці на Лук'янівці. Дорога, якою вони вирушили звідти, виявилася дуже довгою - дорогою у вічність. Пізніше в Бабиному Яру було знищено ромів і караїмів. Також тільки за те, що, на думку нацистських нелюдів, ці етноси не мали права на існування", - наголошується в повідомленні.

Зазначимо, що сьогодні в 18:00 відбудеться хода в пам'ять жертв Бабиного Яру.

Хода пройде вулицями Подолу і закінчиться біля пам'ятника Сковороді мітингом. Учасники запалять свічки в пам'ять про загиблих. Гасло ходи "Без пам'яті немає майбутнього".

Учасники зберуться на вулиці Сагайдачного (на перетині з вулицею Андріївською).

Як повідомляли Українські Новини, австрійці побудують перший в Києві та Східній Європі меморіальний Центр Голокосту.

Раніше заповідник "Бабин Яр" оголосив тендер на реставрацію контори Єврейського кладовища у Києві за 40,8 млн гривень.