Сьогодні згадують 78-у річницю трагедії Бабиного Яру: в Києві відбудеться пам'ятна хода

Сьогодні, 29 вересня вшановується пам'ять жертв, які загинули в Бабиному Яру під час німецької окупації Києва у 1941-1943 роки, коли проходила Друга світова війна.\r\nТак, 29 та 30 вересня 1941 р. німецькі солдати розстріляли в Бабиному Яру понад 33 тисяч євреїв Києва. Деяких євреїв, які залишилися в місті, переховували в своїх будинках кияни, ризикуючи й власним життям.\r\nПротягом двох наступних років кари в Бабиному Яру відбувалися по вівторках і п'ятницях. Низка цих трагічних подій тривала до звільнення Києва від окупації.\r\nВ цей період розстріляли 621 члена ОУН, серед них була відома українська поетеса Олена Теліга та її чоловік. Також стратили близько ста матросів і командирів Дніпровського загону Пінської військової флотилії і трьох футболістів київського "Динамо": Миколу Трусевича, Івана Кузьменка та Олексія Клименка.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nЗагальна кількість загиблих, за різними оцінками, не менше ста тисяч чоловік.\r\nНа сайті глави держави Володимира Зеленського з'явилося звернення до українців з нагоди річниці трагедії.\r\n"Переконаний, український народ завжди буде єдиним у прагненні ніколи не допускати будь-яких проявів ворожнечі на ґрунті расової чи національної. Вічна пам'ять загиблим у Бабиному Яру і всім жертвам Другої світової війни", - йдеться в повідомленні.\r\nНаголошується, що урочище Бабин Яр стало місцем масових страт євреїв, ромів, караїмів, радянських військовополонених, учасників українського визвольного руху і так званих "порушників режиму".\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n"Всім євреям було наказано вранці 29 вересня 1941 року з речами зібратися в певному місці на Лук'янівці. Дорога, якою вони вирушили звідти, виявилася дуже довгою - дорогою у вічність. Пізніше в Бабиному Яру було знищено ромів і караїмів. Також тільки за те, що, на думку нацистських нелюдів, ці етноси не мали права на існування", - наголошується в повідомленні.\r\nЗазначимо, що сьогодні в 18:00 відбудеться хода в пам'ять жертв Бабиного Яру.\r\nХода пройде вулицями Подолу і закінчиться біля пам'ятника Сковороді мітингом. Учасники запалять свічки в пам'ять про загиблих. Гасло ходи "Без пам'яті немає майбутнього".\r\nУчасники зберуться на вулиці Сагайдачного (на перетині з вулицею Андріївською).\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, австрійці побудують перший в Києві та Східній Європі меморіальний Центр Голокосту.\r\nРаніше заповідник "Бабин Яр" оголосив тендер на реставрацію контори Єврейського кладовища у Києві за 40,8 млн гривень.