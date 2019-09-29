Metallica не поїде в осінній тур через алкоголізм Джеймса Хетфілда

Відома американська рок-група Metallica відклала свій осінній тур по Новій Зеландії і Австралії, який повинен був початися 17 жовтня, через лікування вокаліста Джеймса Хетфілда від алкоголізму. Про це повідомляється в офіційному Twitter рок-групи.\r\nТак, повідомляється, що Хетфілду довелося повторно розпочати програму лікування.\r\n"Як багато хто з вас, ймовірно, знають, наш брат Джеймс багато років бореться із залежністю. Тепер йому, на жаль, довелося повторно розпочати програму лікування, щоб попрацювати над своїм одужанням", - йдеться в собщении.\r\nПочаток туру групи було заплановано на 17 жовтня в Перті, Австралії. А закінчитися тур повинен був 2 листопада в Окленді, Нова Зеландія. \r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nБарабанщик Ларс Ульріх, гітарист Кірк Хамметт і басист Роберт Трухільо заявили, що група має намір відправитися в заплановані місця гастролей, як тільки дозволить здоров'я і розклад.\r\n"Ми глибоко засмучені тим, що образили багатьох з вас, особливо наших найвідданіших шанувальників, які подорожують на великі відстані, щоб подивитися наші шоу. Ми цінуємо ваше розуміння і підтримку Джеймса і дякуємо за те, що ви є частиною нашої сім'ї Metallica", - зазначили музиканти групи.\r\nТакож відомо, що гроші за всі квитки, куплені на концерти в Австралії та Новій Зеландії, включаючи Enhanced Experiences і Black Tickets, будуть повністю компенсовані.\r\nХетфілд бореться з алкоголізмом і наркоманією ще з початку 2000-х років. Він пройшов реабілітацію в 2001 році і з тих пір висловив бажання залишатися тверезим.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, російський співак Лоза назвав "корчемним підходом" виконання Metallica пісні Цоя в Москві.\r\nТакож після гучного скандалу Rammstein випустив ще один історичний кліп.