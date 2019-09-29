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29 вересня 2019, неділя, 09:15 13
Життя 2019-09-29T12:00:02+03:00
Українські Новини
Metallica не поїде в осінній тур через алкоголізм Джеймса Хетфілда

Metallica не поїде в осінній тур через алкоголізм Джеймса Хетфілда

Джеймс Хетфілд. Фото: Instagram/pаpa_het_
Джеймс Хетфілд. Фото: Instagram/pаpa_het_

Відома американська рок-група Metallica відклала свій осінній тур по Новій Зеландії і Австралії, який повинен був початися 17 жовтня, через лікування вокаліста Джеймса Хетфілда від алкоголізму. Про це повідомляється в офіційному Twitter рок-групи.

Так, повідомляється, що Хетфілду довелося повторно розпочати програму лікування.

"Як багато хто з вас, ймовірно, знають, наш брат Джеймс багато років бореться із залежністю. Тепер йому, на жаль, довелося повторно розпочати програму лікування, щоб попрацювати над своїм одужанням", - йдеться в собщении.

Початок туру групи було заплановано на 17 жовтня в Перті, Австралії. А закінчитися тур повинен був 2 листопада в Окленді, Нова Зеландія.

Барабанщик Ларс Ульріх, гітарист Кірк Хамметт і басист Роберт Трухільо заявили, що група має намір відправитися в заплановані місця гастролей, як тільки дозволить здоров'я і розклад.

"Ми глибоко засмучені тим, що образили багатьох з вас, особливо наших найвідданіших шанувальників, які подорожують на великі відстані, щоб подивитися наші шоу. Ми цінуємо ваше розуміння і підтримку Джеймса і дякуємо за те, що ви є частиною нашої сім'ї Metallica", - зазначили музиканти групи.

Також відомо, що гроші за всі квитки, куплені на концерти в Австралії та Новій Зеландії, включаючи Enhanced Experiences і Black Tickets, будуть повністю компенсовані.

Хетфілд бореться з алкоголізмом і наркоманією ще з початку 2000-х років. Він пройшов реабілітацію в 2001 році і з тих пір висловив бажання залишатися тверезим.

Як повідомляли Українські Новини, російський співак Лоза назвав "корчемним підходом" виконання Metallica пісні Цоя в Москві.

Також після гучного скандалу Rammstein випустив ще один історичний кліп.

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