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  • Российский певец Лоза назвал "кабацким подходом" исполнение Metallica песни Цоя в Москве
24 июля 2019, среда, 08:23 29
Жизнь 2019-07-24T08:23:50+03:00
Українські Новини
Российский певец Лоза назвал "кабацким подходом" исполнение Metallica песни Цоя в Москве

Российский певец Лоза назвал "кабацким подходом" исполнение Metallica песни Цоя в Москве

Российский певец Юрий Лоза назвал "кабацким подходом" исполнение известной американской группой Metallica на концерте в Москве песни Виктора Цоя "Группа крови". Об этом Лоза написал на своей странице в Facebook.

Так, Лоза заявил, что исполнение Metallica популярной песни является общемировым явлением на концертах. Лоза отметил, что многие артисты на гастролях поют популярные композиции в странах, где они собираются выступать.

Также Лоза рассказал, что местный прокатчик обычно находит для артистов хорошо знакомую аудитории мелодию.

"Если артисты хотят продемонстрировать уважение к публике, то ищут новое звучание, а текст учат наизусть, скажем, Карел Готт в нашей стране все русские песни пел без шпаргалки. А если хотят, как говорится, "бросить кость", то не вникая в смысл пишут всё на бумажке знакомым шрифтом и кладут её перед собой на пюпитр. В случае с "Металликой" был избран именно этот вариант, поэтому песня исполнялась даже не основным солистом, а басистом, у которого, скорее всего, зрение получше. Что до аранжировки — увы, но ничего нового американцы в песню Цоя привносить не захотели — спели близко к оригиналу. Короче, типично кабацкий подход — отстреляться и забыть как страшный сон ", - написал он.

Как сообщали Українські Новини, клип Rammstein Deutschland в Германии жестко раскритиковали еще до премьеры.

Ранее российские СМИ "дорисовали" на футболке вокалиста Rammstein портрет Путина.

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