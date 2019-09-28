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28 вересня 2019, субота, 20:25 19
Події 2019-09-28T22:00:02+03:00
Українські Новини
Під Жашковом зіткнулися маршрутка і вантажівка: багато постраждалих, один загиблий

Під Жашковом зіткнулися маршрутка і вантажівка: багато постраждалих, один загиблий

ДТП під Жашковом. Фото: Нацполиция
ДТП під Жашковом. Фото: Нацполиция

Поблизу м. Жашків Черкаської обл. внаслідок аварії за участю вантажного автомобіля DAF і маршрутного автобуса Mercedes Sprinter пасажири автобуса отримали тілесні ушкодження.

Дані про кількість постраждалих в поліції і ДСНС різняться. За даними сайту поліції Черкаської обл. внаслідок ДТП травмовано 5 осіб.

На місці події працює слідчо-оперативна група, вирішується питання про відкриття кримінального провадження за статтею 286 КК - "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами".

Рух транспорту на даній ділянці автодороги М-05 утруднено. Згідно з даними патрульної поліції, аварія сталася близько 9 ранку 28 вересня і постраждалих - 9.

За попередньою інформацією, водій вантажного автомобіля не надав переваги в русі автобусу, який рухався в попутному напрямку.

ДТП під Жашковом. Фото: НацполицияДТП під Жашковом. Фото: Нацполиция

Внаслідок ДТП травмовано 9 осіб. Дев'ять пасажирів автобуса Mercedes-Benz госпіталізовані в Жашківскую центральну районну лікарню. У свою чергу сайті ДСНС повідомляють, що травми внаслідок ДТП отримали 11 осіб.

"За попередніми даними, водій автобуса "Мерседес-спринтер", не впоравшись з керуванням, допустив перекидання автобуса. На час ДТП у салоні автобуса, який виконував рейс по маршруту Умань-Київ, перебувало 10 пасажирів і водій. Всіх постраждалих доставили в Жашківскую центральну районну та Уманську міську лікарню", - зазначили в ДСНС.

Один з пасажирів, які сьогодні потрапили в ДТП на трасі Київ - Одеса поблизу Жашкова, помер у лікарні, повідомляє УНН, посилаючись на прес-службу поліції Черкаської області.

"Постраждалих спочатку було 5, а потім їх дійсно зафіксували 11. Один чоловік помер у лікарні. Кримінальне провадження ще не відкрили, в процесі", - повідомили в прес-службі.

Як відомо, з'явилося відео ДТП вантажівки та маршрутки під Одесою, в якій загинули 9 осіб.

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