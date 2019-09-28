Валився з ніг: Бігунові допоміг дістатися до фінішу його суперник на чемпіонаті в Катарі

Бігун з Гвінеї-Бісау Браїмі Дамо під час Чемпіонату світу з легкої атлетики в Досі (столиці Катару), допоміг супернику Джонатану Басбі дістатися до фінішу на дистанції 5000 метрів, коли побачив, що той уже просто валиться з ніг і у нього немає жодних сил, щоб навіть дійти, повідомляє "ТСН".

Відповідне відео опубликовало CEEN TV на YouTube-каналі.

Обох легкоатлетів інші опоненти обігнали на коло, але вони щосили намагалися фінішувати. У підсумку, Дамо і Басбі під овації і пильну увагу фотожурналістів, які знімали кожен їх крок, дісталися кінцевої позначки в один час.

Для самого Дамо цей забіг став найкращим у кар'єрі. Що стосується Басбі, то його дискваліфікували за допомогу від суперника.

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