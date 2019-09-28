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  • Валився з ніг: Бігунові допоміг дістатися до фінішу його суперник на чемпіонаті в Катарі
28 вересня 2019, субота, 16:07 5
Спорт 2019-09-28T16:45:01+03:00
Українські Новини
Валився з ніг: Бігунові допоміг дістатися до фінішу його суперник на чемпіонаті в Катарі

Валився з ніг: Бігунові допоміг дістатися до фінішу його суперник на чемпіонаті в Катарі

Бігун з Гвінеї-Бісау Браїмі Дамо під час Чемпіонату світу з легкої атлетики в Досі (столиці Катару), допоміг супернику Джонатану Басбі дістатися до фінішу на дистанції 5000 метрів, коли побачив, що той уже просто валиться з ніг і у нього немає жодних сил, щоб навіть дійти, повідомляє "ТСН".

Відповідне відео опубликовало CEEN TV на YouTube-каналі.

Обох легкоатлетів інші опоненти обігнали на коло, але вони щосили намагалися фінішувати. У підсумку, Дамо і Басбі під овації і пильну увагу фотожурналістів, які знімали кожен їх крок, дісталися кінцевої позначки в один час.

Для самого Дамо цей забіг став найкращим у кар'єрі. Що стосується Басбі, то його дискваліфікували за допомогу від суперника.

Раніше Українські Новини публікували відео київського міжнародного напівмарафону з висоти пташиного польоту.

Тим часом Супрун розвінчала міф про шкоду бігу для хребта, а МОЗ заявив, що щоденні п'ятихвилинні пробіжки подовжують життя на 3 роки.

В 2017 році українка Плотицина першою подолала 60 метрів з бар'єрами на турнірі в Чехії.

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