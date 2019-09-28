Бігун з Гвінеї-Бісау Браїмі Дамо під час Чемпіонату світу з легкої атлетики в Досі (столиці Катару), допоміг супернику Джонатану Басбі дістатися до фінішу на дистанції 5000 метрів, коли побачив, що той уже просто валиться з ніг і у нього немає жодних сил, щоб навіть дійти, повідомляє "ТСН".\r\nВідповідне відео опубликовало CEEN TV на YouTube-каналі.\r\n\r\nОбох легкоатлетів інші опоненти обігнали на коло, але вони щосили намагалися фінішувати. У підсумку, Дамо і Басбі під овації і пильну увагу фотожурналістів, які знімали кожен їх крок, дісталися кінцевої позначки в один час.\r\nДля самого Дамо цей забіг став найкращим у кар'єрі. Що стосується Басбі, то його дискваліфікували за допомогу від суперника.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nРаніше Українські Новини публікували відео київського міжнародного напівмарафону з висоти пташиного польоту.\r\nТим часом Супрун розвінчала міф про шкоду бігу для хребта, а МОЗ заявив, що щоденні п'ятихвилинні пробіжки подовжують життя на 3 роки.\r\nВ 2017 році українка Плотицина першою подолала 60 метрів з бар'єрами на турнірі в Чехії.