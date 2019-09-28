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28 вересня 2019, субота, 14:58 51
Економіка 2019-09-28T15:30:04+03:00
Українські Новини
Українці стали частіше звільнятися: найпопулярніша причина

Українці стали частіше звільнятися: найпопулярніша причина

Робота. Фото: pixabay
Робота. Фото: pixabay

В Україні стає все менше безробітних, але це не означає, що звільнятися стали менше. Співробітники компаній в Україні зараз значно швидше схильні змінювати роботу, коли вона їх не влаштовує, повідомляє "Сьогодні".

За даними спільного дослідження компаній Randstad і АНКОР, якщо в 2018 році всього 23% українців змінили роботодавця, в 2019 році це будуть готові зробити вже 36%.

Також, як показало дослідження кадрового порталу Rabota.ua, кожен третій українець звільняється через напружені відносини з колегами. Виявилося, що непорозуміння між працівниками виникають в основному через заздрість, непрофесіоналізм і плітки. А в цілому відносини з колегами – більш значущі, ніж погані умови праці, велике навантаження і незручний графік.

Крім того, українці часто залишають посади через відсутність кар'єрного росту і низьку зарплату.

Як повідомляли Українські Новини, 6 з 10 найпопулярніших спеціальностей серед абітурієнтів не затребувані. Тим часом українці масово переходять на фріланс - переваги і недоліки віддаленої роботи.

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