Українці стали частіше звільнятися: найпопулярніша причина

В Україні стає все менше безробітних, але це не означає, що звільнятися стали менше. Співробітники компаній в Україні зараз значно швидше схильні змінювати роботу, коли вона їх не влаштовує, повідомляє "Сьогодні".

За даними спільного дослідження компаній Randstad і АНКОР, якщо в 2018 році всього 23% українців змінили роботодавця, в 2019 році це будуть готові зробити вже 36%.

Також, як показало дослідження кадрового порталу Rabota.ua, кожен третій українець звільняється через напружені відносини з колегами. Виявилося, що непорозуміння між працівниками виникають в основному через заздрість, непрофесіоналізм і плітки. А в цілому відносини з колегами – більш значущі, ніж погані умови праці, велике навантаження і незручний графік.

Крім того, українці часто залишають посади через відсутність кар'єрного росту і низьку зарплату.

Як повідомляли Українські Новини, 6 з 10 найпопулярніших спеціальностей серед абітурієнтів не затребувані. Тим часом українці масово переходять на фріланс - переваги і недоліки віддаленої роботи.