Під Запоріжжям електричка збила на смерть трьох людей

Три людини загинули в результаті наїзду електропоїзди поблизу села Павлівське в Запорізькій області. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"27 вересня до ДСНС надійшла інформація, що поблизу с. Павлівське Вільнянського району поблизу залізничної колії виявлено тіла трьох осіб, які, ймовірно, були смертельно травмовані електропотягом", - йдеться в повідомленні.

Обставини загибелі людей встановлюються.

Нагадаємо, в неділю, 7 липня близько 05:30, у Фастівському районі Київської області електричка збила 21-річного хлопця. Він повертався після святкування Івана Купала. Він отримав травми несумісні з життям і прибулим лікарям залишалося лише констатувати смерть потерпілого.

Попередньо, причиною трагедії стало те, що загиблий був у навушниках і не почув наближення складу. Машиніст до останнього сигналив пішоходу, але результату це не дало. Хлопець побачив поїзд занадто пізно. До будинку залишалося дійти лише 600 метрів.