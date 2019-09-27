У Раді пропонують перейменувати Переяслав-Хмельницький

Голова комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Андрій Клочко (фракція "Слуга народу") і члени комітету Віталій Безгін ("Слуга народу") і Лариса Білозір (група "За майбутнє") пропонують парламенту перейменувати Переяслав-Хмельницький Київської області на Переяслав.

Про це сказано у проєкті постанови №2175, зареєстрованому в Раді 25 вересня, передають Українські Новини.



Перейменування Переяслав-Хмельницького ініційовано міською радою для повернення його історичної назви.



Питання про перейменування підтримано територіальною громадою на громадських слуханнях і Переяслав-Хмельницькою міською та Київською обласним радами.



Крім того, проектами постанов №2176 і №2177 пропонується перейменувати села Острівці Волинської області на Острови і Рачки Вінницької області на Подільське відповідно.



Як повідомляли "Українські Новини", у квітні Конституційний Суд визнав конституційним законопроект про перейменування Дніпропетровської області в Січеславську.



Також Правовий комітет Ради передав 9-му скликанню законопроекти про перейменування Дніпропетровської та Кіровоградської області.