У Києві через кілька днів почнуть вмикати опалення

Київська міська державна адміністрація (КМДА) має намір почати підключення системи опалення об'єктів соціальної сфери з 30 вересня.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби КМДА, передають Українські Новини.



"Київ готовий до початку опалювального сезону. Планується, що вже з понеділка, 30 вересня, за індивідуальними заявками почнеться підключення теплопостачання для лікарень, шкіл, дитячих садків та інших закладів соціальної сфери", - повідомив директор Департаменту житлово-комунальної інфраструктури Дмитро Науменко.



Відзначається, що глобальних проблем, які можуть перешкодити сталому входженню в опалювальний сезон, в Києві немає.



Як повідомляли Українські Новини, згідно з нормативними документами, підключення житлових будинків до опалення повинно початися після того, як середньодобова температура повітря протягом 3 днів буде не вище +8 градусів.



У 2018 році, перед опалювальним сезоном, киянам повідомили, що гаряча вода з'явитися не раніше, ніж опалення.



У серпні поточного року стало відомо, що Україна готова до опалювального сезону на 65%.