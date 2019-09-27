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27 вересня 2019, пʼятниця, 18:14 42
Суспільство 2019-09-27T19:15:01+03:00
Українські Новини
У Києві через кілька днів почнуть вмикати опалення

У Києві через кілька днів почнуть вмикати опалення

У столичних будинках скоро стане тепло.
У столичних будинках скоро стане тепло.

Київська міська державна адміністрація (КМДА) має намір почати підключення системи опалення об'єктів соціальної сфери з 30 вересня.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби КМДА, передають Українські Новини.

"Київ готовий до початку опалювального сезону. Планується, що вже з понеділка, 30 вересня, за індивідуальними заявками почнеться підключення теплопостачання для лікарень, шкіл, дитячих садків та інших закладів соціальної сфери", - повідомив директор Департаменту житлово-комунальної інфраструктури Дмитро Науменко.

Відзначається, що глобальних проблем, які можуть перешкодити сталому входженню в опалювальний сезон, в Києві немає.

Як повідомляли Українські Новини, згідно з нормативними документами, підключення житлових будинків до опалення повинно початися після того, як середньодобова температура повітря протягом 3 днів буде не вище +8 градусів.

У 2018 році, перед опалювальним сезоном, киянам повідомили, що гаряча вода з'явитися не раніше, ніж опалення.

У серпні поточного року стало відомо, що Україна готова до опалювального сезону на 65%.

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