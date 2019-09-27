Це мій останній офіційний виступ російською мовою, - міністр цифрової трансформації Федоров

Віце-прем'єр-міністр, міністр з питань цифровий трансформації Михайло Федоров на презентації бренду цифрового держави та Міністерства цифровий трансформації в п'ятницю заявив, що це його останній виступ російською мовою, передають Українські Новини.\r\n"Я хотів сказати, що ми всі будемо бити в штангу (допускати помилки), у нас точно щось буде не виходити, але для того, щоб робити трансформації, потрібно бути сміливими і ми готові взяти відповідальність на себе. І я офіційно заявляю, що це мій останній офіційний виступ російською мовою", - сказав Михайло Федоров на презентації бренду цифрового держави та Міністерства цифровий трансформації в п'ятницю.\r\nПри цьому з присутніх на заході представників влади тільки голова Верховної Ради Дмитро Разумков виступав українською мовою.\r\nВіце-прем'єр виступав російською мовою.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Міністерство цифровий трансформації презентував бренд цифрового держави "Дія".\r\nТакож віце-прем'єр Федоров зазначив високотехнологічність нового Голови податкової.