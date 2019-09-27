Вице-премьер Федоров отметил высокотехнологичность нового Главы налоговой

Вице-премьер-министр по вопросам цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что открытые доступы налоговых сервисов помогут вывести Украину в передовые страны среди внедряющих инновационные сервисы на основе государственных ресурсов. Об этом он сообщил в интервью "Украинской правде".

"Я недавно выступал на OpenDataForum и сказал, что моя цель – за ближайшие 3 года завести Украину в топ-3 стран мира по темпам открытия государственных данных", - заявил Федоров.

Он отметил, что для реализации такой амбициозной цели необходимы люди, которые понимают необходимость этой работы, а также генерируют идеи и пути реализации таких масштабных преобразований. Одним из важных направлений, по словам Михаила Федорова, является открытие доступа API электронных налоговых сервисов.

"Новый начальник налоговой Верланов попадает, наверно, в топ-3 самых технологичных людей, с которыми я общался за все это время. Он настолько ко всему открыт, что мы уже начинаем переделывать кабинет налогоплательщика с его дальнейшей интеграцией на Единый портал гражданина. Мы с ним здесь встречались и говорили об открытых данных и, поверьте, этот менеджер точно сделает это вместе с нами. Поэтому мой посыл к бизнесу: немного подождите, и данные будут открыты. Без них мы в топ-3 не попадем. А в топ-3 мы попадем, потому что я не могу слова на ветер бросать", - подчеркнул вице-премьер.