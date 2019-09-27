У Мінінфраструктури планують скоротити смертність на дорогах на 30% в 2020 році, - Лавренюк

Міністерство інфраструктури має намір на третину знизити показники смертності на дорогах вже в наступному році. Про це заступник міністра інфраструктури України Юрій Лавренюк заявив в ефірі телеканалу "NEWSONE".

"Ми підходимо до вирішення цієї проблеми масштабно і комплексно. У нас амбітна мета - до 2020 року знизити рівень смертності на дорогах на 30%", - сказав Ю.Лавренюк.

Він також додав, що "в Україні щорічно на дорогах гине понад 3,5 тисяч осіб. Це більше, ніж забирає війна на Сході!".

За словами Ю.Лавренюка, програма Міністерства, крім будівництва нових доріг, передбачає зокрема ряд заходів, обсяг фінансування, яких буде збільшуватися.

"У Державному дорожньому фонді 5% передбачено на забезпечення безпеки дорожнього руху. Це чималі кошти, в цьому році 2 млрд грн, в наступному - 4 млрд грн. Кругові перехрестя, острова безпеки, "розумні" світлофори, освітлені пішохідні переходи за новими державними будівельними нормами, де не просто "зебра" намальована, а вони припідняті. Ці заходи на нових, побудованих дорогах, будуть зменшувати смертність", - сказав він.

При цьому Ю. Лавренюк підкреслив, що завдяки реалізації даної програми "в разі стабільного фінансування будівництва доріг через 3-5 років ми побачимо суттєві зміни".