Міністра фінансів за часів Януковича Колобова помітили в Києві

Колишній міністр фінансів Юрій Колобов, який очолював відомство у часи президента Віктора Януковича, перебуває в Україні.\r\nПро це йдеться в повідомленні Telegram-каналу "UN - сливи та груші".\r\n"Щойно на цьому автомобілі екс-міністр фінансів часів Януковича Юрій Колобов приїжав у київський готель Хаят. З ким він там зустрічався нам не відомо.Але зі слів очевидців він дуже схуд," - сказано в повідомленні.\r\nНагадаємо, всі справи по Колобову ГПУ закрила.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у екс-міністра фінансів Колобова є вид на проживання в Іспанії. Колишній міністр фінансів Юрій Колобов, підозрюваний у розтраті державного майна, може підписати угоду зі слідством. 27 листопада ГПУ викликала на допит екс-міністра фінансів Колобова і екс-голови НБУ Арбузова. Печерський районний суд Києва закрив кримінальну виробництво проти колишнього міністра фінансів Юрія Колобова.