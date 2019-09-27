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27 вересня 2019, пʼятниця, 14:25 26
Політика 2019-09-27T17:15:03+03:00
Українські Новини
Міністра фінансів за часів Януковича Колобова помітили в Києві

Міністра фінансів за часів Януковича Колобова помітили в Києві

Колобов у Києві. Фото: Telegram-каналу
Колобов у Києві. Фото: Telegram-каналу "UN - сливи та груші"

Колишній міністр фінансів Юрій Колобов, який очолював відомство у часи президента Віктора Януковича, перебуває в Україні.

Про це йдеться в повідомленні Telegram-каналу "UN - сливи та груші".

"Щойно на цьому автомобілі екс-міністр фінансів часів Януковича Юрій Колобов приїжав у київський готель Хаят. З ким він там зустрічався нам не відомо.

Але зі слів очевидців він дуже схуд," - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, всі справи по Колобову ГПУ закрила.

Як повідомляли Українські Новини, у екс-міністра фінансів Колобова є вид на проживання в Іспанії. Колишній міністр фінансів Юрій Колобов, підозрюваний у розтраті державного майна, може підписати угоду зі слідством. 27 листопада ГПУ викликала на допит екс-міністра фінансів Колобова і екс-голови НБУ Арбузова. Печерський районний суд Києва закрив кримінальну виробництво проти колишнього міністра фінансів Юрія Колобова.

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