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27 вересня 2019, пʼятниця, 14:51 34
Силові структури 2019-09-27T16:30:03+03:00
Українські Новини
Екс-депутат Ради мільярдер Жеваго не з'явився на допит в ДБР

Екс-депутат Ради мільярдер Жеваго не з'явився на допит в ДБР

Колишній позафракційний депутат Верховної Ради і співвласник компанії Ferrexpo Костянтин Жеваго не з'явився на допит у Держбюро розслідувань, яке завочно повідомило про підозру у причетності до розтрати 2,5 млрд гривень банку. Про це Українським Новинам повідомили в ГБР.

За словами співробітника, допит Жеваго був намічений на 11:00 в п'ятницю, однак він не прийшов. У зв'язку з цим, ДБР має намір повторно викликати Жеваго на допит найближчим часом.

Як повідомляли Українські Новини, ДБР заочно повідомило про підозру Жеваго, який є бенефіціарним власником банку "Фінанси та кредит", у причетності до розтрати 2,5 млрд гривень банку.

Раніше, САП повернула НАБУ подання про зняття недоторканності з депутата-мільярдера Жеваго.

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