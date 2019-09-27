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27 вересня 2019, пʼятниця, 14:15 9
Європа 2019-09-27T14:45:02+03:00
Українські Новини
Шедевр фемінізму: 440 пар туфель в пам'ять про жертви домашнього насильства в Стамбулі

Шедевр фемінізму: 440 пар туфель в пам'ять про жертви домашнього насильства в Стамбулі

Пам'ятник жертвам домашнього насильства. Фото: Instagram/vahittuna
Пам'ятник жертвам домашнього насильства. Фото: Instagram/vahittuna

У Стамбулі створили з жіночих туфель інсталяцію, присвячений жертвам насильства, повідомляє "Hromadske".

До фасаду будинку в Стамбулі прикріпили 440 пар чорних жіночих туфель. Це інсталяція, присвячена жертвам насильства.

За офіційною статистикою, саме стільки жінок загинуло в минулому році від домашнього насильства в Туреччині. У деяких регіонах країни є традиція виставляти на поріг будинку взуття людини, який помер, звідси і виникла ідея установки.

"Мета мистецької акції - підвищити рівень обізнаності про зростання насильства серед чоловіків у країні", - говорить автор роботи, художник Вахит Туна.

Художник спеціально вибрав взуття на підборах як символ жіночої сили і незалежності.

Як повідомляли Українські Новини, російський художник-акціоніст Макс Отто розвісив у метро Санкт-Петербурга коси з жіночого волосся замість поручнів, пояснивши це акцією проти домашнього насильства та закликом до прийняття відповідних законів.

Раніше зуд вперше притягнув до кримінальної відповідальності за домашнє насильство чоловіка, який бив свою 80-річну матір. Тим часом в Білій Церкві чоловік всю ніч бив жінку гаком, руками і ногами, вибиваючи зізнання у зраді.

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