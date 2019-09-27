Шедевр фемінізму: 440 пар туфель в пам'ять про жертви домашнього насильства в Стамбулі

У Стамбулі створили з жіночих туфель інсталяцію, присвячений жертвам насильства, повідомляє "Hromadske".\r\nДо фасаду будинку в Стамбулі прикріпили 440 пар чорних жіночих туфель. Це інсталяція, присвячена жертвам насильства.\r\n\r\nЗа офіційною статистикою, саме стільки жінок загинуло в минулому році від домашнього насильства в Туреччині. У деяких регіонах країни є традиція виставляти на поріг будинку взуття людини, який помер, звідси і виникла ідея установки.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n"Мета мистецької акції - підвищити рівень обізнаності про зростання насильства серед чоловіків у країні", - говорить автор роботи, художник Вахит Туна.\r\nХудожник спеціально вибрав взуття на підборах як символ жіночої сили і незалежності.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, російський художник-акціоніст Макс Отто розвісив у метро Санкт-Петербурга коси з жіночого волосся замість поручнів, пояснивши це акцією проти домашнього насильства та закликом до прийняття відповідних законів.\r\nРаніше зуд вперше притягнув до кримінальної відповідальності за домашнє насильство чоловіка, який бив свою 80-річну матір. Тим часом в Білій Церкві чоловік всю ніч бив жінку гаком, руками і ногами, вибиваючи зізнання у зраді.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n