Женские косы вместо поручней развесил художник-акционист в метро Санкт-Петербурга

Российский художник-акционист Макс Отто развесил в метро Санкт-Петербурга косы из женских волос вместо поручней, объяснив это акцией против домашнего насилия и призывом к принятию соответствующих законов в РФ.

Об этом Отто сообщил на своей странице в соцсети Instagram.

"Как часто женщин хватают за волосы? Косы из женских волос вместо поручней - это метафора насилия, драки, в которой любой пассажир при желании мог бы стать участником и почувствовать себя в роли нападающего. Я предложил людям сделать интуитивный выбор: хвататься за поручни или нет. Держитесь за них, тяните, рвите! Делайте с ними что угодно!", - написал художник.

По его словам, он не мог обойти тему насилия в семье стороной и это - преступление, от которого каждый год погибают тысячи женщин, игнорировать которое не сможет ни один здравомыслящий человек.

Он подчеркнул, что количество таких преступлений растет и в России, и это только зарегистрированных.

"Но многие люди не хотят признавать, что это происходит вокруг них. Им удобно жить в своем мире, в котором нет места чужим проблемам. Они научились их игнорировать, обустроившись в вакуумной зоне комфорта, где все хорошо. И они не торопятся оттуда выглядывать", - объяснил художник.

Косы вместо поручней в метро Санкт-Петербурга. Фото: ottomaks/Instagram

Отто возмутился, что в России нет законов против домашнего насилия, охранных ордеров, полиция игнорирует такие преступления, а побои в семье - декриминализированы, призвав всех неравнодушных добиваться изменения законодательства.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Отто (@ottomaks) 30 Июл 2019 в 3:13 PDT

Как сообщали Українські Новини, в Украине суд впервые притянул к уголовной ответственности за домашнее насилие.

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Тем временем каждый второй украинец не считает ревность проявлением насилия.