подписаться на рассылку
24.9 25.25
27.55 28.2
˟
  • Главная
  • Новости
  • Мир
  • Женские косы вместо поручней развесил художник-акционист в метро Санкт-Петербурга
31 июля 2019, среда, 14:24 15
Мир 2019-07-31T14:34:56+03:00
Українські Новини
Женские косы вместо поручней развесил художник-акционист в метро Санкт-Петербурга

Женские косы вместо поручней развесил художник-акционист в метро Санкт-Петербурга

Косы вместо поручней в метро Санкт-Петербурга. Фото: ottomaks/Instagram
Косы вместо поручней в метро Санкт-Петербурга. Фото: ottomaks/Instagram

Российский художник-акционист Макс Отто развесил в метро Санкт-Петербурга косы из женских волос вместо поручней, объяснив это акцией против домашнего насилия и призывом к принятию соответствующих законов в РФ.

Об этом Отто сообщил на своей странице в соцсети Instagram.

"Как часто женщин хватают за волосы? Косы из женских волос вместо поручней - это метафора насилия, драки, в которой любой пассажир при желании мог бы стать участником и почувствовать себя в роли нападающего. Я предложил людям сделать интуитивный выбор: хвататься за поручни или нет. Держитесь за них, тяните, рвите! Делайте с ними что угодно!", - написал художник.

По его словам, он не мог обойти тему насилия в семье стороной и это - преступление, от которого каждый год погибают тысячи женщин, игнорировать которое не сможет ни один здравомыслящий человек.

Он подчеркнул, что количество таких преступлений растет и в России, и это только зарегистрированных.

"Но многие люди не хотят признавать, что это происходит вокруг них. Им удобно жить в своем мире, в котором нет места чужим проблемам. Они научились их игнорировать, обустроившись в вакуумной зоне комфорта, где все хорошо. И они не торопятся оттуда выглядывать", - объяснил художник.

Косы вместо поручней в метро Санкт-Петербурга. Фото: ottomaks/InstagramКосы вместо поручней в метро Санкт-Петербурга. Фото: ottomaks/Instagram

Отто возмутился, что в России нет законов против домашнего насилия, охранных ордеров, полиция игнорирует такие преступления, а побои в семье - декриминализированы, призвав всех неравнодушных добиваться изменения законодательства.

 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Отто (@ottomaks)

Как сообщали Українські Новини, в Украине суд впервые притянул к уголовной ответственности за домашнее насилие.

11 января в Украине начали действовать изменения в Уголовном кодексе о согласии на секс.

Тем временем каждый второй украинец не считает ревность проявлением насилия.

Больше новостей о: Равноправие Домашнее насилие насилие над женщинами Насилие в семье

Архив
Новости
В общежитии Ирпенского экономического колледжа произошел пожар 14:33
Косы вместо поручней в метро Санкт-Петербурга. Фото: ottomaks/Instagram
Женские косы вместо поручней развесил художник-акционист в метро Санкт-Петербурга 14:24
Снижение тарифа "Укрэнерго" позволит уменьшить стоимость электроэнергии для всех потребителей, - Сергей Чех 14:21
Зеленский бюст Фото: OLX
"Это ужас": Зеленский не принял в подарок свой гипсовый бюст 14:08
Во Львовской области из-за непогоды обесточены 42 населенных пункта 13:58
больше новостей
Холодный воздух охватит большинство областей Украины: синоптик рассказала о погоде в начале августа 06:00 Карта
Данильченко переназначен прокурором Харьковской области 15:45
Названы топ-10 самых популярных специальностей среди абитуриентов 07:00
В Украину идет холодный атмосферный фронт на смену жаре: синоптик предупредила о дождливой неделе 06:00 Карта
Скандального прокурора Генпрокуратуры Кулика понизили до начальника отдела 15:15
больше новостей
Вручение подозрений даст возможность судьям ОАКС себя защищать, - адвокат Солодко 17:04
Порошенко ждут на допрос в ГБР 12 августа 14:49
В Слуге народа пояснили, почему считают жалобу на победителя в округе 207 "политической инсинуацией" 17:24
Денис Невядомский: Смех авгуров. "Кейс Шевчука" и десакрализация Конституционного суда 15:43 Мнение
Порошенко лжет как дышет, но "кончать" его нельзя: Аваков обвинил экс-президента во вранье 10:00
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok