У Єврокомісії обурилися висловлюванням Трампа про недостатню допомоги для України

Спецпредставник президента Єврокомісії з питань України Ельмар Брок заявив, що закиди Дональда Трампа в недостатній підтримці України Європейським Союзом обурливі. Про це він заявив німецькому виданню ARD у п'ятницю, 27 вересня.

В оприлюдненому тексті телефонної розмови Трампа і Зеленського президент США критикував Німеччину, заявляючи, що вона нічого не робить для України, а Володимир Зеленський з ним погоджувався. Трамп також критикував в цілому Євросоюз.

"Звинувачувати нас в цьому - обурливо", - сказав Ельмар Брок, спецпредставник Європейської комісії з питань України.

Він нагадав, що з 2014 року Європейський Союз надав Україні гранти і кредити на суму 11 млрд євро.

"І це ще без урахування підтримки з боку Європейського інвестиційного банку", - сказав він.

Він додав, що угода про вільну торгівлю з ЄС у п'ять разів збільшило український експорт томатів, птиці, сировини, текстилю, металопродукції та основних промислових товарів.

"Експорт з України в Європейський Союз різко зріс", - підкреслив він.

Як повідомляли Українські Новини, Палата представників Конгресу США ініціювала процедуру імпічменту Трампа з-за можливого тиску на Зеленського в ході телефонної розмови.

Згідно з опублікованою Білим домом стенограмі телефонної розмови глав держав від 25 липня, президент США Дональд Трамп просив українського Президента Володимира Зеленського розібратися у ситуації з закриттям справи проти сина колишнього віце-президента США Джо Байдена Хантера.

Пізніше, відповідаючи на питання журналістів про прохання Трампа, Зеленський сказав, що не хоче бути залученим у відкриті, демократичні вибори в США і що американський президент не чинив на нього тиск.