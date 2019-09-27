Біля київського Лісового ринку знайшли мертвого чоловіка

Ранок четверга, 27 вересня, для мешканців вулиці Беломорська у Деснянському районі почався з неприємної знахідки - біля Лісового ринку під деревом лежав чоловік ознак життя. На місце викликали поліцію і швидку, повідомляє "Інформатор".\r\nМедики констатували смерть чоловіка.\r\nТіло виявили близько 05:00. Після лікарів на місце прибула слідчо-оперативна група, яка оглянула померлого. Правоохоронці не знайшли на ньому слідів насильницької смерті, а також у чоловіка не було при собі документів.\r\nПопередньо, він був бездомним. Охоронці ринку розповіли, що в цьому місці з початку літа виявили не одного померлого. Більш детальну інформацію про причини смерті встановлять судмедексперти.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, на вокзалі в Києві знайшли мертвого чоловіка з квитком на поїзд до Вінниці. Також в одному з одеських дворів знайшли тіло замерзлої жінки. Раніше в Києві під Шулявським мостом помер чоловік.\r\nКрім того, у Києві біля моста Метро знайшли труп жінки і в київському метро виявили труп чоловіка.