підписатися на розсилку
23.95 24.3
26.15 26.7
˟
27 вересня 2019, пʼятниця, 13:01 8
Події 2019-09-27T14:15:02+03:00
Українські Новини
Біля київського Лісового ринку знайшли мертвого чоловіка

Біля київського Лісового ринку знайшли мертвого чоловіка

Ранок четверга, 27 вересня, для мешканців вулиці Беломорська у Деснянському районі почався з неприємної знахідки - біля Лісового ринку під деревом лежав чоловік ознак життя. На місце викликали поліцію і швидку, повідомляє "Інформатор".

Медики констатували смерть чоловіка.

Тіло виявили близько 05:00. Після лікарів на місце прибула слідчо-оперативна група, яка оглянула померлого. Правоохоронці не знайшли на ньому слідів насильницької смерті, а також у чоловіка не було при собі документів.

Попередньо, він був бездомним. Охоронці ринку розповіли, що в цьому місці з початку літа виявили не одного померлого. Більш детальну інформацію про причини смерті встановлять судмедексперти.

Як повідомляли Українські Новини, на вокзалі в Києві знайшли мертвого чоловіка з квитком на поїзд до Вінниці. Також в одному з одеських дворів знайшли тіло замерзлої жінки. Раніше в Києві під Шулявським мостом помер чоловік.

Крім того, у Києві біля моста Метро знайшли труп жінки і в київському метро виявили труп чоловіка.

Більше новин про: Смерть Виявлення трупу

Архів
Новини
Дівчина, що запустила рух #MeToo, збрехала про домагання і повинна заплатити 20 тисяч євро 14:27
Врахування витрат на доставку в "Роттердам+" гарантувало поставку вугілля, - експерт 14:21
Шедевр фемінізму: 440 пар туфель в пам'ять про жертви домашнього насильства в Стамбулі 14:15
Кримінального авторитета, підозрюваного у вбивстві Гандзюк, шукають СБУ та Інтерпол 13:55
У Єврокомісії обурилися висловлюванням Трампа про недостатню допомоги для України 13:55
більше новин
В "Лінк-Медитал" заявляють, що компанія "Діавіта" підробляє документи заради перемоги в Prozorro 15:07
Київська митниця оштрафувала на 75 тис. грн VIP-шоперів, які поверталися з Мілана 16:39
ХТЗ Ярославського представить оновлену техніку на агрофорумі в Кропивницькому 15:07
Ветерани та воїни АТО готові проводити акції протесту проти продажу землі іноземцям 15:44
Зміни в базу розрахунку ренти на залізну руду треба перенести на 2021 рік, - Євробізнес 10:09
більше новин
Лідирують перекази з Польщі: за півроку заробітчани відправили в Україну $5,5 мільярда 23:03
Лукашенко назвав себе "старим політичним вовком" і прокоментував зустріч Трампа і Зеленського 14:55
Білий дім оприлюднив стенограму телефонної розмови Трампа і Зеленського 17:25
Одна з найбільш закритих країн світу почне пускати іноземних туристів 10:55
Мовчан і його помічниця. Фото: Sophia Sereda/Facebook
Депутат "Слуги народу" Мовчан взяв собі єдиного помічника - танцівницю з турецьких готелів 11:55
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok