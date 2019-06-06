На вокзале в Киеве нашли мертвого мужчину с билетом на поезд в Винницу

В четверг, 6 июня, в Киеве на центральном железнодорожном вокзале нашли мужчину. Он сидел на парапете у выхода из подземного перехода и не подавал признаков жизни. Прибывшим на место медикам оставалось только констатировать смерть. Об этом сообщает Информатор.

Об инциденте сообщили около 05:30.

Предварительно, полицейские патрулировали вторую платформу. К ним обратились прохожие, которые сказали, что наблюдают за мужчиной, который сидит на парапете возле перехода и не подает признаков жизни уже длительное время.

На место вызвали врачей, но лишь констатировали смерть. Предварительно, внешних следов насильственной смерти не обнаружили. Стоит отметить, что в кармане у мужчины лежал билет на поезд в Винницу, который должен был отправится 5 июня в 23:44.

На вид мужчине 40-45 лет. На месте работала следственно-оперативная группа. Именно им и предстоит выяснить все обстоятельства и детали происшествия.

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