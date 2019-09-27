підписатися на розсилку
23.95 24.3
26.15 26.7
˟
27 вересня 2019, пʼятниця, 11:44 25
Економіка 2019-09-27T14:45:05+03:00
Українські Новини
Гончарук заявив, що МВФ похвалив Україну і продовжить переговори пізніше

Гончарук заявив, що МВФ похвалив Україну і продовжить переговори пізніше

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук. Скріншот відео УП
Прем'єр-міністр Олексій Гончарук. Скріншот відео УП

Переговори з МВФ про нову програму співпраці продовжаться в найближчі тижні, заявляє прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

"Забезпечення незалежності Національного банку і захист фінансової стабільності залишаються пріоритетом нашого уряду і маркером для наших міжнародних партнерів", - написав він у Facebook.

Прем'єр зазначив, що переговори з МВФ в активній фазі і за час перебування місії в Україні розпочато обговорення нової 3-річної програми підтримки в рамках механізму розширеного фінансування.

За словами Гончарука, керівник місії МВФ Рон ван Роден зазначив відновлення макроекономічної стабільності після 2014-2015 років, зменшення внутрішніх та зовнішніх дисбалансів завдяки обґрунтованій фіскальної і грошово-кредитної політики, зменшення дефіциту поточного рахунку до 3-3,5% ВВП, відновлення обсягів міжнародних резервів.

Крім цього, Роден також назвав досягненням усунення квазіфіскального дефіциту енергетичного сектора і додав, що заходи, прийняті для реструктуризації банківської системи, були критично важливими для економічної стабілізації і економічного зростання.

Як повідомляли Українські Новини, місія Міжнародного валютного фонду виступає за прискорення судової реформи, боротьбу з корупцією і скорочення ролі олігархів у економіці. У місії зазначили, що ріст зарплати повинен відповідати зростанню продуктивності праці для забезпечення конкурентоспроможності.

Тим часом місія МВФ працювала в Україні з 12 по 26 вересня, проте поїхала без результату.

Більше новин про: МВФ Олексій Гончарук Переговори з МВФ

Архів
Новини
Дівчина, що запустила рух #MeToo, збрехала про домагання і повинна заплатити 20 тисяч євро 14:27
Врахування витрат на доставку в "Роттердам+" гарантувало поставку вугілля, - експерт 14:21
Шедевр фемінізму: 440 пар туфель в пам'ять про жертви домашнього насильства в Стамбулі 14:15
Кримінального авторитета, підозрюваного у вбивстві Гандзюк, шукають СБУ та Інтерпол 13:55
У Єврокомісії обурилися висловлюванням Трампа про недостатню допомоги для України 13:55
більше новин
В "Лінк-Медитал" заявляють, що компанія "Діавіта" підробляє документи заради перемоги в Prozorro 15:07
Київська митниця оштрафувала на 75 тис. грн VIP-шоперів, які поверталися з Мілана 16:39
ХТЗ Ярославського представить оновлену техніку на агрофорумі в Кропивницькому 15:07
Ветерани та воїни АТО готові проводити акції протесту проти продажу землі іноземцям 15:44
Зміни в базу розрахунку ренти на залізну руду треба перенести на 2021 рік, - Євробізнес 10:09
більше новин
Лідирують перекази з Польщі: за півроку заробітчани відправили в Україну $5,5 мільярда 23:03
Лукашенко назвав себе "старим політичним вовком" і прокоментував зустріч Трампа і Зеленського 14:55
Білий дім оприлюднив стенограму телефонної розмови Трампа і Зеленського 17:25
Одна з найбільш закритих країн світу почне пускати іноземних туристів 10:55
Мовчан і його помічниця. Фото: Sophia Sereda/Facebook
Депутат "Слуги народу" Мовчан взяв собі єдиного помічника - танцівницю з турецьких готелів 11:55
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok