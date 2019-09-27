Гончарук заявив, що МВФ похвалив Україну і продовжить переговори пізніше

Переговори з МВФ про нову програму співпраці продовжаться в найближчі тижні, заявляє прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

"Забезпечення незалежності Національного банку і захист фінансової стабільності залишаються пріоритетом нашого уряду і маркером для наших міжнародних партнерів", - написав він у Facebook.

Прем'єр зазначив, що переговори з МВФ в активній фазі і за час перебування місії в Україні розпочато обговорення нової 3-річної програми підтримки в рамках механізму розширеного фінансування.

За словами Гончарука, керівник місії МВФ Рон ван Роден зазначив відновлення макроекономічної стабільності після 2014-2015 років, зменшення внутрішніх та зовнішніх дисбалансів завдяки обґрунтованій фіскальної і грошово-кредитної політики, зменшення дефіциту поточного рахунку до 3-3,5% ВВП, відновлення обсягів міжнародних резервів.

Крім цього, Роден також назвав досягненням усунення квазіфіскального дефіциту енергетичного сектора і додав, що заходи, прийняті для реструктуризації банківської системи, були критично важливими для економічної стабілізації і економічного зростання.

Як повідомляли Українські Новини, місія Міжнародного валютного фонду виступає за прискорення судової реформи, боротьбу з корупцією і скорочення ролі олігархів у економіці. У місії зазначили, що ріст зарплати повинен відповідати зростанню продуктивності праці для забезпечення конкурентоспроможності.

Тим часом місія МВФ працювала в Україні з 12 по 26 вересня, проте поїхала без результату.