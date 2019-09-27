Загін поліцейських з Ізраїлю прибув до Умані

Для надання допомоги по забезпеченню громадського порядку в Умані прибув загін поліцейських з Ізраїлю. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

"В Умані розпочав свою місію загін поліцейських держави Ізраїль. Спільно з українськими правоохоронцями вони будуть нести службу в місцях компактного проживання і паломництва брацлавських хасидів", - наголошується в повідомленні.

Всього прибуло 20 ізраїльських поліцейських.

Нагадаємо, паломники-хасиди масово продовжують прибувати в Україну для святкування іудейського Нового року. У 2019 році Рош ха-Шана припадає на вечір 29 вересня. На цей раз ортодоксальні євреї відзначають ювілейний 5780-й Новий рік. Свято триватиме два дні до вечора 1 жовтня.

Як повідомляли "Українські Новини", в минулому році на святкування Рош Ха-Шана до Умані приїхало в 30 тисяч паломників з різних країн, але в основному з Ізраїлю. Також у минулому році посольство Ізраїлю в Україні прогнозувало прибуття до 80 тис. паломників-хасидів на святкування Рош Ха-Шана в Умань Черкаської області.