АМКУ оштрафував українського виробника вин за плагіат Baileys

Антимонопольний комітет оштрафував ТОВ "Котнар-М" (село Мужієво, Закарпатська область) на загальну суму 758 тис. гривень за використання в оформленні лікерів назви "O`Daily" та етикетки, схожих на назву та оформлення лікеру під торговою маркою Baileys від R&A Bailey & Co (Ірландія), а також за подання недостовірної інформації комітету.

Про це йдеться в повідомленні комітету, передають Українські Новини.

"Котнар-М" оштрафований на 200 тис. гривень за порушення, передбачене статтею 4 закону україни "Про захист від недобросовісної конкуренції", за допомогою використання назви "O`Daily" та упаковок, які схожі на назву та оформлення упаковок лікерів під позначенням Baileys від R&A Bailey & Co.

Також компанію оштрафували на 150 тис. гривень за порушення, передбачене статтею 15-1 закону україни "Про захист від недобросовісної конкуренції" у вигляді поширення неправдивих відомостей на етикетці лікеру "O`Daily".

Ще 408 тис. гривень штрафу компанія отримала за вчинення трьох порушень законодавства про економічну конкуренцію у вигляді подання недостовірної інформації АМКУ.

У грудні минулого року АМКУ вже штрафував "Котнар-М" на 6,7 млн гривень за використання в оформленні лікерів назви "O`Daily" та етикетки, схожих на назву та оформлення лікеру під торговою маркою Baileys від R&A Bailey & Co

Як повідомляли Українські Новини, у вересні 2018 року R&A Bailey & Co звернулася в АМКУ із скаргою на недобросовісну конкуренцію з боку "Котнар-М".

3 українські компанії отримали штраф за підробку "whiskey".

Також один винзавод був оштрафований через плагіат упаковки Martini.