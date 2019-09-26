Зеленський в Нью-Йорку заявив про підтримку МВФ

Місія МВФ, що працювала в Києві в останні тижні, продемонструвала підтримку ініціатив української влади. Про це сказав президент України Володимир Зеленський у Нью-Йорку під час зустрічі з власниками облігацій і представниками рейтингових агентств, повідомляє прес-служба глави держави в четвер, 26 вересня.

"За словами Президента, місія МВФ, яка перебувала в Україні протягом останніх тижнів, продемонструвала підтримку ініціатив української влади", – йдеться в повідомленні.

Зеленський відзначив важливість співпраці України з МВФ.

"Ми розуміємо, що завдяки співпраці з Міжнародним валютним фондом нам вдасться досягти кращих результатів у верховенстві права, підтримувати макроекономічну стабільність, залучити прямі іноземні інвестиції та проводити реформи, які призведуть до стабільного економічного зростання", – сказав український лідер.

Як повідомляли Українські новини, грошей МВФ поки не буде - місія їде без результату.

Так, в Мінфіні заявили, що переговори про нову програму Міжнародного валютного фонду знаходяться в активній фазі.