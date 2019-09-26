Депутат Павленко назвав тоталітаризмом позбавлення "112 каналу" ліцензій

Народний депутат від партії "Опозиційна платформа - За життя" назвав позбавлення 112 каналу ліцензій тоталітаризмом. Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

Нацрада з питань телебачення і радіомовлення сьогодні не продовжила ліцензію телеканалу "112 Україна" за сумнівні підстави і звинувачення.

"Демократія - це право громадян отримувати інформацію і вислухати різні точки зору. Наявність Свободи слова точно не означає, що можна порушувати закон. Але це означає, що ЗМІ мають право на висвітлення будь-яких точок зору, якщо це не суперечить Конституції і не порушує законодавство. Якщо факти порушення законодавства виявлені і задокументовані, - тільки після незалежного розслідування факт провини повинен встановити суд. В іншому випадку - це тоталітаризм", - заявив Павленко.

Також він додав, що просто позбавляти людей можливості бачити / чути / читати альтернативні точки зору - це ще і боягузтво. А ще - повна зневага до людей і права на визначення своєї позиції, зневажливе і неприпустиме ставлення до суспільства і пряме посягання на Конституційне право людини мати власну свободу вибору.

Нагадаємо, що Нацрада по телебаченню позбавив цифрових ліцензій на мовлення "112 Україна" через програмну концепцію.