підписатися на розсилку
23.95 24.3
26.15 26.7
˟
26 вересня 2019, четвер, 21:52 13
ЗМІ 2019-09-26T23:15:01+03:00
Українські Новини
Депутат Павленко назвав тоталітаризмом позбавлення "112 каналу" ліцензій

Депутат Павленко назвав тоталітаризмом позбавлення "112 каналу" ліцензій

Народний депутат від партії "Опозиційна платформа - За життя" назвав позбавлення 112 каналу ліцензій тоталітаризмом. Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

Нацрада з питань телебачення і радіомовлення сьогодні не продовжила ліцензію телеканалу "112 Україна" за сумнівні підстави і звинувачення.

"Демократія - це право громадян отримувати інформацію і вислухати різні точки зору. Наявність Свободи слова точно не означає, що можна порушувати закон. Але це означає, що ЗМІ мають право на висвітлення будь-яких точок зору, якщо це не суперечить Конституції і не порушує законодавство. Якщо факти порушення законодавства виявлені і задокументовані, - тільки після незалежного розслідування факт провини повинен встановити суд. В іншому випадку - це тоталітаризм", - заявив Павленко.

Також він додав, що просто позбавляти людей можливості бачити / чути / читати альтернативні точки зору - це ще і боягузтво. А ще - повна зневага до людей і права на визначення своєї позиції, зневажливе і неприпустиме ставлення до суспільства і пряме посягання на Конституційне право людини мати власну свободу вибору.

Нагадаємо, що Нацрада по телебаченню позбавив цифрових ліцензій на мовлення "112 Україна" через програмну концепцію.

Більше новин про: 112 канал Юрій Павленко

Архів
Новини
Журналісти "Радіо Свобода" показали, як прес-секретар президента не пускала їх до Богдана 23:21
Богдан літав з Азаровим на переговори до Росії перед Євромайданом 22:52
У Броварах п'яний поліцейський в'їхав у зупинку, загинула людина. Фото: facebook.com/UA.National.Police
У Броварах п'яний поліцейський на "євроблясі" в'їхав у зупинку, загинула жінка 22:22
Найбільше заборгували з виплати зарплати в Києві на підприємствах "Укроборонпром" 21:56
Депутат Павленко назвав тоталітаризмом позбавлення "112 каналу" ліцензій 21:52
більше новин
Розвідка США назвала Трампа зрадником 21:18
Міноборони створює військову поліцію 19:49
Трамп наказав Пенс не їхати в Україну на інавгурацію Зеленського для тиску, - ЗМІ 20:21
В "Лінк-Медитал" заявляють, що компанія "Діавіта" підробляє документи заради перемоги в Prozorro 15:07
Київська митниця оштрафувала на 75 тис. грн VIP-шоперів, які поверталися з Мілана 16:39
більше новин
Лідирують перекази з Польщі: за півроку заробітчани відправили в Україну $5,5 мільярда 23:03
Лукашенко назвав себе "старим політичним вовком" і прокоментував зустріч Трампа і Зеленського 14:55
Зеленський назвав єдину людину в світі, яка може на нього тиснути 11:42
Білий дім оприлюднив стенограму телефонної розмови Трампа і Зеленського 17:25
Військкомати просять поліцію розшукати жителів Києва, які ухиляються від призову 12:31
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok