Сприяння у самогубстві не завжди злочин: в Італії визнали евтаназію

Конституційний суд Італії ухвалив, що сприяння в здійсненні самогубства людям, які невиліковно хворі і відчувають "нестерпні страждання", не завжди є злочином, повідомляє "The Local".

Тепер очікується, що парламент Італії винесе це питання на обговорення. Це сталося після того, як в Мілані відбувся суд над активістом Марко Каппато, який допоміг смертельно хворій людині померти в Швейцарії.

"Будь-хто, хто сприяє суїцидальної наміру пацієнта з необоротною патологією, якого підтримують в живих з допомогою методів життєзабезпечення, не повинен бути покараний за певних умов", - йдеться в постанові суду.

Каппато відвіз 40-річного Фабіано Антониани в Швейцарії в лютому 2017 року, де йому допомогли померти. Він страждав тетраплегією (параліч всіх чотирьох кінцівок).

"Ті, хто перебуває в стані Фабо, мають право на допомогу. З сьогоднішнього дня ми всі більш вільні, навіть ті, хто не згоден. Це перемога громадянського непокори, в той час як (політичні партії звернулися їхні голови геть", - написав Капато у себе в Twitter.

Також повідомляється, що італійська єпископська конференція вже висловила своє "невдоволення і віддаленість" від рішення суду, пославшись на Папу Франциска, який раніше виступив проти самогубства та евтаназії. Зараз допомога або підбурювання до самогубства в Італії караються тюремним ув'язненням на строк від 5 до 12 років, але суд вже почав переглядати питання про легалізацію самогубства з допомогою сторонніх осіб.

Як повідомляли Українські Новини, австралийскому 104-річному вченому провели евтаназію. Раніше в Бельгії до невиліковно хворій дитині застосували евтаназію, а Вермонт став четвертим штатом США який узаконив цю процедуру.