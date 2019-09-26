Карти, гроші, два столи: у Києві ліквідували підпільне казино

Поліція ліквідувала підпільне казино в Оболонському районі Києва.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби поліції Києва, передають Українські Новини.

"З приміщення вилучили вісім столів для гри в покер, 14 ігрових автоматів, два столи для гри в рулетку, понад 600 фішок різного номіналу, а також гроші, отримані від діяльності казино. Всі речові докази направили на експертизу", - повідомив начальник Оболонського управління поліції Віталій Биков.

Наголошується, що приміщення розташоване на 2-му поверсі будинку на вулиці Героїв Дніпра.

В ході проведення слідчих дій поліцейські виявили гральний зал, вхід в який з метою конспірації здійснювався за попереднім записом через мобільні додатки.

Як тільки поліцейські отримали інформацію про функціонування казино, оперативники під виглядом потенційних гравців потрапили до приміщення, а потім задокументували протиправну діяльність.

Також було встановлено, що мінімальна вартість гри на автоматі становила 100 гривень, а придбати фішку можна було за 50 гривень. На момент прибуття слідчо-оперативної групи в гральному закладі перебувало 4 працівника і кілька клієнтів.

Поліцейські встановлюють організаторів грального бізнесу. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 203-2 (заняття гральним бізнесом) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає штраф до 40 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (689 тис. гривень).

Як повідомляли Українські Новини, правоохоронці викрили діяльність підпільного казино торговому центрі "Олімпійський", що знаходиться в самому центрі Києва. Раніше правоохоронці ліквідували підпільне казино в Оболонському районі Києва, а у Запоріжжі 13 підпільних гральних закладів.