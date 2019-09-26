Карти, гроші, два столи: у Києві ліквідували підпільне казино

Поліція ліквідувала підпільне казино в Оболонському районі Києва.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби поліції Києва, передають Українські Новини.\r\n"З приміщення вилучили вісім столів для гри в покер, 14 ігрових автоматів, два столи для гри в рулетку, понад 600 фішок різного номіналу, а також гроші, отримані від діяльності казино. Всі речові докази направили на експертизу", - повідомив начальник Оболонського управління поліції Віталій Биков.\r\nНаголошується, що приміщення розташоване на 2-му поверсі будинку на вулиці Героїв Дніпра.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nВ ході проведення слідчих дій поліцейські виявили гральний зал, вхід в який з метою конспірації здійснювався за попереднім записом через мобільні додатки.\r\nЯк тільки поліцейські отримали інформацію про функціонування казино, оперативники під виглядом потенційних гравців потрапили до приміщення, а потім задокументували протиправну діяльність.\r\nТакож було встановлено, що мінімальна вартість гри на автоматі становила 100 гривень, а придбати фішку можна було за 50 гривень. На момент прибуття слідчо-оперативної групи в гральному закладі перебувало 4 працівника і кілька клієнтів.\r\nПоліцейські встановлюють організаторів грального бізнесу. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 203-2 (заняття гральним бізнесом) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає штраф до 40 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (689 тис. гривень).\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, правоохоронці викрили діяльність підпільного казино торговому центрі "Олімпійський", що знаходиться в самому центрі Києва. Раніше правоохоронці ліквідували підпільне казино в Оболонському районі Києва, а у Запоріжжі 13 підпільних гральних закладів.