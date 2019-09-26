Львівський губернатор Мальський призначив своїм заступником Греня

Ми будемо наїжджати на права найманих працівників та дискримінувати їх, - депутат "Слуги народу" 16:51

Головою Нацполіції призначений Клименко 13:00

НКРЕКП знизила на 33% тариф на купівлю-продаж електроенергії на "внутрішньодобовому" та ринку "на добу вперед" 15:26

Після прохання Зеленського "зливати" корупціонерів до НАБУ стали дзвонити у вісім разів частіше 18:40