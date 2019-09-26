Львівський губернатор Мальський призначив своїм заступником Греня

Голова Львівської обласної державної адміністрації Маркіян Мальський призначив заступником голови обладміністрації Тараса Греня. Про це йдеться в повідомленні Львівської обладміністрації, передають Українські Новини.\r\nВін представив Греня колективу 26 вересня.\r\nРаніше 44-річний Грень обіймав посаду начальника юридичного управління Львівської обладміністрації.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, голова Львівської обласної державної адміністрації Маркіян Мальський 17 вересня призначив заступником голови обладміністрації Юрія Холоду.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n