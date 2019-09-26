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26 вересня 2019, четвер, 12:25 10
Суспільство 2019-09-26T12:30:02+03:00
Українські Новини
Львівський губернатор Мальський призначив своїм заступником Греня

Львівський губернатор Мальський призначив своїм заступником Греня

Голова Львівської обласної державної адміністрації Маркіян Мальський призначив заступником голови обладміністрації Тараса Греня. Про це йдеться в повідомленні Львівської обладміністрації, передають Українські Новини.

Він представив Греня колективу 26 вересня.

Раніше 44-річний Грень обіймав посаду начальника юридичного управління Львівської обладміністрації.

Як повідомляли Українські Новини, голова Львівської обласної державної адміністрації Маркіян Мальський 17 вересня призначив заступником голови обладміністрації Юрія Холоду.

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