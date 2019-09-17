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17 сентября 2019, вторник, 14:33 146
Общество 2019-09-17T14:37:08+03:00
Українські Новини
Львовский губернатор Мальский назначил замом Холода

Львовский губернатор Мальский назначил замом Холода

Председатель Львовской областной государственной администрации Маркиян Мальский назначил заместителем председателя обладминистрации Юрия Холода. Об этом Мальский сообщил во время аппаратного совещания 17 сентября, передают Українські Новини.

Он представил Холода коллективу.

Ранее 28-летний Холод занимался предпринимательской деятельностью.

Как сообщали Українські Новини, 27 авгсута председатель Львовской областной государственной администрации Маркиян Мальский назначил первым заместителем председателя обладминистрации Василия Лозинского.

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