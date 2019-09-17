Львовский губернатор Мальский назначил замом Холода

Председатель Львовской областной государственной администрации Маркиян Мальский назначил заместителем председателя обладминистрации Юрия Холода. Об этом Мальский сообщил во время аппаратного совещания 17 сентября, передают Українські Новини.\r\nОн представил Холода коллективу.\r\nРанее 28-летний Холод занимался предпринимательской деятельностью.\r\nКак сообщали Українські Новини, 27 авгсута председатель Львовской областной государственной администрации Маркиян Мальский назначил первым заместителем председателя обладминистрации Василия Лозинского.