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25 вересня 2019, середа, 17:52 7
Політика 2019-09-25T18:45:02+03:00
Українські Новини
Сучасні світові правила повинні бути переглянуті, - Зеленський

Сучасні світові правила повинні бути переглянуті, - Зеленський

Володимир Зеленський. Скріншот трансляції hromadske
Володимир Зеленський. Скріншот трансляції hromadske

Президент Владимри Зеленський під час виступу на Генеральній асамблеї Організації Об'єднаних Націй (ООН) у Нью-Йорку (США) заявив, що сучасні світові правила повинні бути переглянуті, передають Українські Новини.

"Хто, якщо не Україна, має сьогодні право говорити про необхідність переосмислення і перегляду сучасних світових правил? Безумовно, ми не ставимо під сумнів авторитет міжнародних світових інституцій, в тому числі ООН. Але варто визнати, що механізм не ідеальний. Ці механізми починають давати збої, а отже – потребують оновлення", - сказав Президент.

До цього Зеленський зазначив, що його завданням як Президента України, є завершення війни, повернення окупованих територій і встановлення миру.

"Але не ціною життя наших громадян, не ціною свободи або права України на власний вибір. Саме тому нам потрібна світова підтримка", - сказав він.

Після цього Президент зазначив, що у кожної країни є власні проблеми, і чужі їх турбують менше, проте підкреслив, що "в сучасному світі немає чужої війни".

"Саме так закладався фундамент для двох світових воєн. Ціною неуважності і мовчання, бездіяльності або небажання поступатися власним амбіціям стали десятки мільйонів людських життів", - сказав він.

Зеленський додав, що Україна пам'ятає про ці уроки історії і завжди демонструвала готовність забезпечувати мир, в тому числі відмовившись від свого ядерного потенціалу.

"Нам здавалося, що всі ми будуємо інший, новий світ. В якому, щоб твою думку чули, і рахувалися з нею, не потрібно мати ядерну зброю. В якому тебе будуть поважати за справи, а не за наявність ядерних боєголовок. В результаті в цьому новому світі наша держава втратила частину своїх територій і майже щодня втрачає своїх громадян", - сказав він.

У зв'язку з цим Зеленський заявив про необхідність "перегляду сучасних світових правил".

Виступ Зеленського було першим у другий пленарний день загальних дебатів лідерів на Генасамблеї ООН.

Він виступав українською мовою.

Як повідомляли Українськi Новини, Зеленський на прийомі в Нью-Йорку поговорив з Лавровим.

Також Володимир Зеленський виступив в рамках Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй.

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