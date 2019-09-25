Зеленский на приеме в Нью-Йорке поговорил с Лавровым

На приеме президента Владимира Зеленского в рамках Генаасамблеи ООН состоялся котороткий диалог с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, подтвердили в Офисе президента в среду, 25 сентября, пишет РБК-Украина.

"Действительно вчера во время приема у господина президента Владимира Зеленского и Лаврова состоялся короткий диалог. Это не была встреча. Это был прием, на котором принимали участие все. Никого из представителей делегации не было в этот момент рядом, был только президент. В какой-то момент произошла эта беседа", - сообщил собеседкник издания.

Кроме того, как отметили источники, Лавров сам обратился к Зеленскому.

"Господин Лавров сам обратился к Владимиру Зеленскому. Это был короткий диалог по поводу нормандского формата", - сообщил собеседник в ОП.

Президент Владимир Зеленский выступает в рамках Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций.

Как сообщали Українські Новини, Президент Владимир Зеленский пообщался с Президентом США Дональдом Трампом на официальном приеме американского главы государства в рамках Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций 24 сентября.