Зеленский на приеме в Нью-Йорке поговорил с Лавровым

На приеме президента Владимира Зеленского в рамках Генаасамблеи ООН состоялся котороткий диалог с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, подтвердили в Офисе президента в среду, 25 сентября, пишет РБК-Украина.\r\n"Действительно вчера во время приема у господина президента Владимира Зеленского и Лаврова состоялся короткий диалог. Это не была встреча. Это был прием, на котором принимали участие все. Никого из представителей делегации не было в этот момент рядом, был только президент. В какой-то момент произошла эта беседа", - сообщил собеседкник издания.\r\nКроме того, как отметили источники, Лавров сам обратился к Зеленскому.\r\n"Господин Лавров сам обратился к Владимиру Зеленскому. Это был короткий диалог по поводу нормандского формата", - сообщил собеседник в ОП.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nПрезидент Владимир Зеленский выступает в рамках Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций.\r\nКак сообщали Українські Новини, Президент Владимир Зеленский пообщался с Президентом США Дональдом Трампом на официальном приеме американского главы государства в рамках Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций 24 сентября.