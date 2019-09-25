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25 вересня 2019, середа, 16:23 7
Політика світу 2019-09-25T16:45:02+03:00
Українські Новини
Зеленський на прийомі у Нью-Йорку поговорив з Лавровим

Зеленський на прийомі у Нью-Йорку поговорив з Лавровим

На прийомі президента Володимира Зеленського в рамках Генаасамблеи ООН відбувся котороткий діалог з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, підтвердили в Офісі президента в середу, 25 вересня, пише РБК-Україна.

"Справді вчора під час прийому у пана президента Володимира Зеленського та Лаврова відбувся короткий діалог. Це не була зустріч. Це був прийом, на якому брали участь всі. Нікого з представників делегації не було в цей момент поруч, був тільки президент. У якийсь момент сталася ця бесіда", - повідомив собеседкник видання.

Крім того, як зазначили джерела, сам Лавров звернувся до Зеленського.

"Пан Лавров сам звернувся до Володимиру Зеленського. Це був короткий діалог з приводу нормандського формату", - повідомив співрозмовник в ВП.

Президент Володимир Зеленський виступає в рамках Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй.

Як повідомляли Українські Новини, Президент Володимир Зеленський поспілкувався з Президентом США Дональдом Трампом на офіційному прийомі американського глави держави в рамках Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй 24 вересня.

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