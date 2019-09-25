Зеленський на прийомі у Нью-Йорку поговорив з Лавровим

На прийомі президента Володимира Зеленського в рамках Генаасамблеи ООН відбувся котороткий діалог з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, підтвердили в Офісі президента в середу, 25 вересня, пише РБК-Україна.\r\n"Справді вчора під час прийому у пана президента Володимира Зеленського та Лаврова відбувся короткий діалог. Це не була зустріч. Це був прийом, на якому брали участь всі. Нікого з представників делегації не було в цей момент поруч, був тільки президент. У якийсь момент сталася ця бесіда", - повідомив собеседкник видання.\r\nКрім того, як зазначили джерела, сам Лавров звернувся до Зеленського.\r\n"Пан Лавров сам звернувся до Володимиру Зеленського. Це був короткий діалог з приводу нормандського формату", - повідомив співрозмовник в ВП.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nПрезидент Володимир Зеленський виступає в рамках Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Президент Володимир Зеленський поспілкувався з Президентом США Дональдом Трампом на офіційному прийомі американського глави держави в рамках Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй 24 вересня.