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25 вересня 2019, середа, 08:00 6
Кабмін 2019-09-25T08:15:01+03:00
Українські Новини
Семераку дали зарплату в кілька разів більше окладу за останній місяць роботи

Семераку дали зарплату в кілька разів більше окладу за останній місяць роботи

Остап Семерак.
Остап Семерак.

Заробітна плата колишнього міністра екології та природних ресурсів Остапа Семерака за серпень становила 43 тис. гривень, його заступників - від 82 тис. до 127 тис. гривень після того, як у травні Семерак отримав надбавку розміром з оклад..

Про це йдеться у відповіді Міністерства екології та природних ресурсів на запит Українських Новин.

Сума коштів, нарахована Семераку в серпні, становила 42 899 гривень, з яких 9 142 гривні - посадовий оклад, 4 571 гривня - надбавка за вислугу років, 9 142 гривні - надбавка за інтенсивність праці, 1 828 гривень - доплата за роботу, пов'язану з доступом до державної таємниці, 455 гривень - індексація, відпускні - 17 757 гривень.

Зарплата заступників міністра Віктора Вакараша становила 126 902 гривні, Миколи Кузя - 81 878 гривень, Василя Полуйка - 113 347 гривень.

Як повідомляли Українські Новини, Семерак задекларував лише зарплату, а його дружина - 1,3 млн від підприємницької діяльності. Також зарплата міністра екології в 2,5 рази перевищила його оклад у квітні.

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