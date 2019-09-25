Семераку дали зарплату в кілька разів більше окладу за останній місяць роботи

Заробітна плата колишнього міністра екології та природних ресурсів Остапа Семерака за серпень становила 43 тис. гривень, його заступників - від 82 тис. до 127 тис. гривень після того, як у травні Семерак отримав надбавку розміром з оклад

Про це йдеться у відповіді Міністерства екології та природних ресурсів на запит Українських Новин.

Сума коштів, нарахована Семераку в серпні, становила 42 899 гривень, з яких 9 142 гривні - посадовий оклад, 4 571 гривня - надбавка за вислугу років, 9 142 гривні - надбавка за інтенсивність праці, 1 828 гривень - доплата за роботу, пов'язану з доступом до державної таємниці, 455 гривень - індексація, відпускні - 17 757 гривень.

Зарплата заступників міністра Віктора Вакараша становила 126 902 гривні, Миколи Кузя - 81 878 гривень, Василя Полуйка - 113 347 гривень.

Як повідомляли Українські Новини, Семерак задекларував лише зарплату, а його дружина - 1,3 млн від підприємницької діяльності. Також зарплата міністра екології в 2,5 рази перевищила його оклад у квітні.