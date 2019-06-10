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10 июня 2019, понедельник, 22:13 227 Документ
Кабмин 2019-06-10T22:19:15+03:00
Українські Новини
Семерак в мае получил надбавку размером с оклад

Семерак в мае получил надбавку размером с оклад

Остап Семерак.
Остап Семерак.

Заработная плата министра экологии и природных ресурсов Остапа Семерака за май составила 43,6 тыс. гривен, его заместителей - от 33,1 тыс. до 41,7 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе Министерства экологии и природных ресурсов на запрос Українських Новин.

Сумма средств, начисленная Семераку в мае, составила 43 626 гривен, из которых 16 000 гривен - должностной оклад, 8 000 гривен - надбавка за выслугу лет, 16 000 гривен - надбавка за интенсивность труда, 3 200 гривен - доплата за работу, связанную с доступом к государственной тайне, 426 гривен - индексация.

Зарплата заместителей министра Виктора Вакараша составила 41,7 тыс. гривен, Николая Кузьо - 38 тыс. гривен, Василия Полуйко - 33,1 тыс. гривен.

Как сообщали Українськi Новини, зарплата министра экологии в 2,5 раза превысила его оклад в апреле.

Также Семерак за март получил почти 30 тысяч гривен надбавок к зарплате.

Тем временем Семерак задекларировал только зарплату, а его жена - 1,3 млн от предпринимательской деятельности.

На банковских счетах министра размещено 409 545 гривен, у жены - 205 627 гривен, у сына - 37 186 гривен.

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