Семерак в мае получил надбавку размером с оклад

Заработная плата министра экологии и природных ресурсов Остапа Семерака за май составила 43,6 тыс. гривен, его заместителей - от 33,1 тыс. до 41,7 тыс. гривен.\r\nОб этом говорится в ответе Министерства экологии и природных ресурсов на запрос Українських Новин.\r\nСумма средств, начисленная Семераку в мае, составила 43 626 гривен, из которых 16 000 гривен - должностной оклад, 8 000 гривен - надбавка за выслугу лет, 16 000 гривен - надбавка за интенсивность труда, 3 200 гривен - доплата за работу, связанную с доступом к государственной тайне, 426 гривен - индексация.\r\nЗарплата заместителей министра Виктора Вакараша составила 41,7 тыс. гривен, Николая Кузьо - 38 тыс. гривен, Василия Полуйко - 33,1 тыс. гривен.\r\n\r\nКак сообщали Українськi Новини, зарплата министра экологии в 2,5 раза превысила его оклад в апреле.\r\nТакже Семерак за март получил почти 30 тысяч гривен надбавок к зарплате.\r\nТем временем Семерак задекларировал только зарплату, а его жена - 1,3 млн от предпринимательской деятельности.\r\nНа банковских счетах министра размещено 409 545 гривен, у жены - 205 627 гривен, у сына - 37 186 гривен.