підписатися на розсилку
24.1 24.45
26.35 26.9
˟
  • Головна
  • Новини
  • Життя
  • Барвисті повітряні кулі пролетіли над стародавньою фортецею в Кам'янець-Подільському
24 вересня 2019, вівторок, 20:10 8
Життя 2019-09-24T21:15:02+03:00
Українські Новини
Барвисті повітряні кулі пролетіли над стародавньою фортецею в Кам'янець-Подільському

Барвисті повітряні кулі пролетіли над стародавньою фортецею в Кам'янець-Подільському

У Кам'янці-Подільському (Хмельницька область) проходить чемпіонат України з повітроплавання. Участь у ньому беруть понад десять пілотів, серед яких одна жінка. Перед цим кілька днів у місті тривала повітроплавна фієста "Золота омега" - 2019, повідомляє "BBC Україна".

Відповідні яскраві фото зробила Ірина Пустиннікова.

Завданням першого польоту чемпіонату було якомога точніше потрапити мішечком-маркером у мішень. Мішені - це великі білі хрести на землі. Всього їх було три. Один - на валах Нової фортеці позаду замку. Два інших хреста - на сусідній горі Татариска, біля села Смотрич.

З двох мішеней можна вибрати ту, яка ближче - для цього у повітроплаванні навіть існує термін "вальс можливостей". Відстань до мішеней від старту має бути не менше кілометра. Точку старту обирає пілот самостійно.

Далі все відбувається дуже швидко. Надуті кулі злітають одна за іншою, а вітер жене їх на південь. Досвідчені пілоти намагаються відразу пірнути в прірву каньйону річки Смотрич - там вітер вже приборканий дикий скелями. Виходили вони вже перед самою фортецею

Воздушные шары над Каменец-Подольской крепостью. Фото: Iryna Pustynnikova
Повітряні кулі над Кам'янець-Подільською фортецею. Фото: Iryna Pustynnikova
Воздушные шары над Каменец-Подольской крепостью. Фото: Iryna Pustynnikova
Повітряні кулі над Кам'янець-Подільською фортецею. Фото: Iryna Pustynnikova
Воздушные шары над Каменец-Подольской крепостью. Фото: Iryna Pustynnikova
Повітряні кулі над Кам'янець-Подільською фортецею. Фото: Iryna Pustynnikova
Воздушные шары над Каменец-Подольской крепостью. Фото: Iryna Pustynnikova
Повітряні кулі над Кам'янець-Подільською фортецею. Фото: Iryna Pustynnikova

Як повідомляли Українські Новини, рік тому над старовинною фортецею Кам'янець-Подільського піднялися десятки повітряних куль. Також над Білою Церквою по небу назустріч сонцю пливли повітряні кулі.

Крім того, барвиста хода величезних повітряних куль пройшла на День подяки в Нью-Йорку.

Більше новин про: Повітряна куля Кам'янець-Подільський повітроплавці

Архів
Новини
ДБР відкрило справу проти митників, що пропустили екс-дружину Князєва з незадекларованими 650 тис. євро 21:16
Чорнобиль набирає шалену популярність за кордоном: топ-5 країн, з яких їдуть найбільше 20:37 Інфографіка
На Донбасі українські військові зазнали втрат 20:17
НАБУ розслідує недекларування Мангером майже 600 тис. доходів дружини 20:01
Зеленський зустрівся з генсеком НАТО Столтенбергом 19:46
більше новин
Князєв пояснив, чому його колишню дружину затримали на в'їзді до Польщі з величезною сумою грошей 20:50
Чому падає долар: пояснення експерта і прогноз курсу валют 20:36
Після прохання Зеленського "зливати" корупціонерів до НАБУ стали дзвонити у вісім разів частіше 18:40
Гурвіц, справа Гандзюк, мільйонні розкрадання. ЗМІ опублікували біографію кандидата в губернатори Одеси Болдіна 17:00
"Центренерго" для Коломойського - зручний механізм видоювання коштів з бюджету, - Кушнірук 14:13
більше новин
Напад на Найєма: чеченця Саїтова, який побив екс-депутата, відправили під домашній арешт 22:56
Українська делегація офіційно відмовилася брати участь в осінній сесії ПАРЄ 21:14
НКРЕКП знизила на 33% тариф на купівлю-продаж електроенергії на "внутрішньодобовому" та ринку "на добу вперед" 15:26
Новий міністр оборони ліквідував оборонний концерн 12:57
Після прохання Зеленського "зливати" корупціонерів до НАБУ стали дзвонити у вісім разів частіше 18:40
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok