Барвисті повітряні кулі пролетіли над стародавньою фортецею в Кам'янець-Подільському

У Кам'янці-Подільському (Хмельницька область) проходить чемпіонат України з повітроплавання. Участь у ньому беруть понад десять пілотів, серед яких одна жінка. Перед цим кілька днів у місті тривала повітроплавна фієста "Золота омега" - 2019, повідомляє "BBC Україна".

Відповідні яскраві фото зробила Ірина Пустиннікова.

Завданням першого польоту чемпіонату було якомога точніше потрапити мішечком-маркером у мішень. Мішені - це великі білі хрести на землі. Всього їх було три. Один - на валах Нової фортеці позаду замку. Два інших хреста - на сусідній горі Татариска, біля села Смотрич.

З двох мішеней можна вибрати ту, яка ближче - для цього у повітроплаванні навіть існує термін "вальс можливостей". Відстань до мішеней від старту має бути не менше кілометра. Точку старту обирає пілот самостійно.

Далі все відбувається дуже швидко. Надуті кулі злітають одна за іншою, а вітер жене їх на південь. Досвідчені пілоти намагаються відразу пірнути в прірву каньйону річки Смотрич - там вітер вже приборканий дикий скелями. Виходили вони вже перед самою фортецею