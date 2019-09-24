Барвисті повітряні кулі пролетіли над стародавньою фортецею в Кам'янець-Подільському

У Кам'янці-Подільському (Хмельницька область) проходить чемпіонат України з повітроплавання. Участь у ньому беруть понад десять пілотів, серед яких одна жінка. Перед цим кілька днів у місті тривала повітроплавна фієста "Золота омега" - 2019, повідомляє "BBC Україна".\r\nВідповідні яскраві фото зробила Ірина Пустиннікова.\r\nЗавданням першого польоту чемпіонату було якомога точніше потрапити мішечком-маркером у мішень. Мішені - це великі білі хрести на землі. Всього їх було три. Один - на валах Нової фортеці позаду замку. Два інших хреста - на сусідній горі Татариска, біля села Смотрич.\r\nЗ двох мішеней можна вибрати ту, яка ближче - для цього у повітроплаванні навіть існує термін "вальс можливостей". Відстань до мішеней від старту має бути не менше кілометра. Точку старту обирає пілот самостійно.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nДалі все відбувається дуже швидко. Надуті кулі злітають одна за іншою, а вітер жене їх на південь. Досвідчені пілоти намагаються відразу пірнути в прірву каньйону річки Смотрич - там вітер вже приборканий дикий скелями. Виходили вони вже перед самою фортецею\r\n[gallery-6060]\r\nЯк повідомляли Українські Новини, рік тому над старовинною фортецею Кам'янець-Подільського піднялися десятки повітряних куль. Також над Білою Церквою по небу назустріч сонцю пливли повітряні кулі.\r\nКрім того, барвиста хода величезних повітряних куль пройшла на День подяки в Нью-Йорку.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n