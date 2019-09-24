Російський бомбардувальник Су-34 порушив естонський кордон

У понеділок, 23 серпня, бомбардувальник ВПС Росії порушив повітряний простір Естонії, у зв'язку з чим в МЗС РФ був переданий протест. Про це повідомляє портал ERR.

За даними штабу Сил оборони Естонії, винищувач-бомбардувальник Су-34 зайшов у повітряний простір країни без дозволу і перебував там менше хвилини. При цьому транспондер літака був вимкнений, а польотний план надано не було. Крім того, літак не мав радіозв'язку з Естонською службою повітряного руху.

Після інциденту МЗС Естонії викликало посла Росії і передало ноту протесту. Однак у Міністерстві оборони РФ порушення кордону заперечують. "23 вересня літак російських ВПС здійснив регулярний політ над Калінінградом в нейтральні води Балтійського моря /.../ Екіпаж російського літака перебував у постійному контакті з естонськими авіадиспетчерами під час польоту", - заявили в МЗС Росії.

Як повідомляли Українські новини, бельгійські ВПС перехопили російські військові літаки над Балтійським морем, а до цього 4 літаки ВПС Росії були перехоплені німецькими винищувачами.

Раніше в Ісландії через російські Ту-142 підняли винищувачі по тривозі.