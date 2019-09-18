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18 сентября 2019, среда, 09:54 176
Внешняя политика 2019-09-18T09:56:01+03:00
Українські Новини
Российские военные самолеты перехватили бельгийцы над Балтийским морем

Российские военные самолеты перехватили бельгийцы над Балтийским морем

Перехваченные российские самолеты. Фото: Belgian Air Force/Twitter
Перехваченные российские самолеты. Фото: Belgian Air Force/Twitter

Входящие в состав миссии воздушной полиции Североатлантического Альяса (НАТО) ВВС Бельгии перехватили над Балтийским морем четыре российских военных самолета после того, как три страны НАТО разрешали провести самолетам РФ наблюдательные полеты на своей территорией.

Об этом говорится в сообщении на странице ВВС Бельгии Belgian Air Force в микроблоге Twitter, передают Українські Новини.

"Сегодня два F16 ВВС Бельгии из состава миссии НАТО перехватили два российских Ту-160 и два российских Су-27 над Балтийским морем", - сказано в нем.

Отмечается, что с перехват российских самолет стал первым, начиная с 3 сентября. Также бельгийские ВВС опубликовали снимки перехваченных самолетов.

Как сообщали Українські Новини, в Исландии из-за российских Ту-142 подняли по тревоге итальянские истребители.

Кроме того, немецкие истребители перехватили 4 российских военных самолета над Балтийским морем. В августе прошлого года над Черным морем британские истребители перехватили российский военный самолет.

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