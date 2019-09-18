Российские военные самолеты перехватили бельгийцы над Балтийским морем

Входящие в состав миссии воздушной полиции Североатлантического Альяса (НАТО) ВВС Бельгии перехватили над Балтийским морем четыре российских военных самолета после того, как три страны НАТО разрешали провести самолетам РФ наблюдательные полеты на своей территорией

Об этом говорится в сообщении на странице ВВС Бельгии Belgian Air Force в микроблоге Twitter, передают Українські Новини.

"Сегодня два F16 ВВС Бельгии из состава миссии НАТО перехватили два российских Ту-160 и два российских Су-27 над Балтийским морем", - сказано в нем.

Отмечается, что с перехват российских самолет стал первым, начиная с 3 сентября. Также бельгийские ВВС опубликовали снимки перехваченных самолетов.

Some close ups of a Russian Blackjack from today's interception by the @BeAirForce. #DYK The Tupolev #TU160 Blackjack is a nuclear capable supersonic strategic bomber. It has a range of 12300 km and a maximum speed of twice the speed of sound. #NATO #BAP pic.twitter.com/Xp54adwPuI — Belgian Air Force🇧🇪 (@BeAirForce) September 17, 2019

Как сообщали Українські Новини, в Исландии из-за российских Ту-142 подняли по тревоге итальянские истребители.

Кроме того, немецкие истребители перехватили 4 российских военных самолета над Балтийским морем. В августе прошлого года над Черным морем британские истребители перехватили российский военный самолет.