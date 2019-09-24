Вища рада правосуддя обрала головою Овсієнко

Вища рада правосуддя (ВРП) обрала головою Андрія Овсієнко.

Відповідне рішення прийнято на засіданні ради у вівторок, 24 вересня, передають Українські Новини.

Овсієнко був єдиною кандидатурою на посаду голови ВРП.

Він був обраний членом ВРП на з'їзді суддів у березні 2017 року.

Овсієнко народився 17 жовтня 1978 року в Камінь-Каширському (Волинська область).

Закінчив Національну юридичну академію імені Ярослава Мудрого.

Працював співробітником Камінь-Каширського управління юстиції і суддею в місцевому суді.

З 2011 по 2017 рік був суддею Апеляційного суду Волинської області.

Як повідомляли "Українські Новини", у вівторок голова Вищої ради правосуддя Володимир Говоруха подав у відставку.

16 квітня поточного року Вища рада правосуддя обрав головою Володимира Говоруху замість Ігоря Бенедисюка.



Раніше про корупцію Бенедисюка та інших членів ВСП Президенту написали з Парижа.



17 березня Бенедисюк застосував вогнепальну зброю під час конфлікту з групою невідомих біля його будинку в Києві. Військова прокуратура вважає, що напад на голову Вищої ради правосуддя Ігоря Бенедисюка мав замовний характер.