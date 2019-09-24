Глава Высшего совета правосудия Говоруха подал в отставку

Глава Высшего совета правосудия (ВСП) Владимир Говоруха подал в отставку.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы ВСП, передают Українськi Новини.\r\n"Председатель Высшего совета правосудия Владимир Говоруха сегодня написал заявление о досрочном прекращении полномочий Председателя ВСП", - сказано в нем.\r\nОтмечается, что Говоруха решил уволиться по состоянию здоровья.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nСовет удовлетворил его прошение об отставке.\r\nНачато избрание нового главы ВСП.\r\nКак сообщали Українськi Новини, 16 апреля текущего года Высший совет правосудия избрал главой Владимира Говоруху вместо Игоря Бенедисюка.Ранее о коррупции Бенедисюка и других членов ВСП Президенту написали из Парижа.17 марта Бенедисюк применил огнестрельное оружие в ходе конфликта с группой неизвестных около его дома в Киеве. Военная прокуратура считает, что нападение на главу Высшего совета правосудия Игоря Бенедисюка имело заказной характер.Кроме того, Порошенко наградил Бенедисюка именным "Фортом" на юбилей главы ВСП.Также ВСП уволил судью Печерского райсуда Киева Гладун.