Санкції тривають: суд ЄС скасував минулорічні санкції проти Януковича, але поточні залишив у силі

Суд Європейського Союзу скасував персональні санкції, подовжені Радою ЄС проти екс-президента Віктора Януковича в 2018 році, однак колишній президент-утікач продовжує залишатися під діючими санкціями до березня 2020 року.

Про це йдеться в рішенні Суду ЄС загальної юрисдикції, повідомляє "Європейська правда".

Так, в рішенні суду від 24 вересня говориться, що він скасовує рішення Ради ЄС від 5 березня 2018 про продовження санкцій щодо Януковича до березня 2019 року. У той же час Віктор Янукович продовжує залишатися під дією європейських санкцій до березня 2020 року, оскільки відповідне рішення Ради ЄС про розширення санкцій у березні 2019 залишається в силі.

Як повідомляли Українські Новини, суд Європейського Союзу скасував введені Євросоюзом в 2018 році санкції проти колишнього Президента України Віктора Януковича. Раніше колишній президент України, збежавший в 2014 році в Росію, Віктор Янукович заявив про намір повернутися в Україну, про що повідомив адвокат Віталій Сердюк після засідання в Апеляційному суді Києва. зуд ЄС визнав незаконною заморожування активів Януковича, Арбузова, Пшонки, Клименко і Клюєва.