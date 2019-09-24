підписатися на розсилку
24.1 24.45
26.35 26.9
˟
24 вересня 2019, вівторок, 15:07 22
Зовнішня політика 2019-09-24T16:45:02+03:00
Українські Новини
Санкції тривають: суд ЄС скасував минулорічні санкції проти Януковича, але поточні залишив у силі

Санкції тривають: суд ЄС скасував минулорічні санкції проти Януковича, але поточні залишив у силі

Віктор Янукович
Віктор Янукович

Суд Європейського Союзу скасував персональні санкції, подовжені Радою ЄС проти екс-президента Віктора Януковича в 2018 році, однак колишній президент-утікач продовжує залишатися під діючими санкціями до березня 2020 року.

Про це йдеться в рішенні Суду ЄС загальної юрисдикції, повідомляє "Європейська правда".

Так, в рішенні суду від 24 вересня говориться, що він скасовує рішення Ради ЄС від 5 березня 2018 про продовження санкцій щодо Януковича до березня 2019 року. У той же час Віктор Янукович продовжує залишатися під дією європейських санкцій до березня 2020 року, оскільки відповідне рішення Ради ЄС про розширення санкцій у березні 2019 залишається в силі.

Як повідомляли Українські Новини, суд Європейського Союзу скасував введені Євросоюзом в 2018 році санкції проти колишнього Президента України Віктора Януковича. Раніше колишній президент України, збежавший в 2014 році в Росію, Віктор Янукович заявив про намір повернутися в Україну, про що повідомив адвокат Віталій Сердюк після засідання в Апеляційному суді Києва. зуд ЄС визнав незаконною заморожування активів Януковича, Арбузова, Пшонки, Клименко і Клюєва.

Більше новин про: Віктор Янукович Санкції суд Євросоюзу

Архів
Новини
Князєв подав у відставку 16:33
Відкриття ринку землі відновить справедливість, - Бахматюк 16:12
Зеленський підписав закон про контрактну форму держслужби до 3 років 16:09
У радника глави Податкової служби Кригана проходять обшуки 16:07
Запаси українського газу зросли більше ніж у два рази 15:58
більше новин
Князєв пояснив, чому його колишню дружину затримали на в'їзді до Польщі з величезною сумою грошей 20:50
Чому падає долар: пояснення експерта і прогноз курсу валют 20:36
"Центренерго" для Коломойського - зручний механізм видоювання коштів з бюджету, - Кушнірук 14:13
Новий президент України стоїть перед визначальним вибором, - Financial Times 10:44
Коломойський продає "Центренерго" російське вугілля по ціні вище "Роттердам+", - Корольчук 13:10
більше новин
Напад на Найєма: чеченця Саїтова, який побив екс-депутата, відправили під домашній арешт 22:56
Українська делегація офіційно відмовилася брати участь в осінній сесії ПАРЄ 21:14
Новий міністр оборони ліквідував оборонний концерн 12:57
НКРЕКП знизила на 33% тариф на купівлю-продаж електроенергії на "внутрішньодобовому" та ринку "на добу вперед" 15:26
Суд заарештував майно екс-голови НКРЕКП Вовка 12:31
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok