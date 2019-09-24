Підозрюваний у вбивстві Бузини Медведько став членом громадської ради НАБУ, - ЗМІ

Андрій Медведько, якого звинувачують у вбивстві Олеся Бузини, в результаті Інтернет-голосування був обраний членом громадської ради НАБУ. Про це повідомляє "Страна.uа".

Він і представник політичної партії "Демократичний сокиру орди" Іван Ясинський, який зайняв друге місце, замінять двох членів ради, звільнених раніше за невідвідуваність. Інтернет-голосування завершилося 23 вересня о 21:00, однак його офіційні результати будуть опубліковані 30 вересня.

Відповідно до Закону "Про Національне антикорупційне бюро України", в громадську раду входить 15 осіб, які здійснюють громадський контроль за діяльністю відомства та забезпечують прозорість його роботи.

Медведько звинувачується в вбивстві Олеся Бузини, яке сталося біля під'їзду будинку відомого журналіста та письменника в Шевченківському районі Києва 16 квітня 2015 року. Разом з іншим обвинуваченим - Денисом Поліщуком йому загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі, або довічне ув'язнення.

Як повідомляли Українські новини, справа про вбивство Бузини потрапила в звіт Держдепу США.

Також, Медведька і Поліщука побили на допиті по справі Бузини і примусово взяли ДНК.