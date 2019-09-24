Граната часів Другої світової виявлена у Львівській міськраді

Гранату часів Другої світової війни виявлена 24 вересня в Музеї міста в будівлі Львівської міської ради.\r\nПро це йдеться в повідомленні Львівської міськради, передають Українські Новини.\r\n"Як повідомили в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Львівської міськради, сьогодні, 24 вересня, під час ремонтних робіт у Музеї міста (пл Ринок, 1) виявлено гранату часів Другої світової війни", - йдеться в повідомленні.\r\nМісце виявлення огороджено, виставлено охорону.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nПодано заявку начальнику 2-го спеціального центру швидкого Державної служби надзвичайних ситуацій на вилучення та знешкодження виявленого боєприпасу.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, поліція эвакуировала 4 тис. осіб через повідомлення про мінування 3 внз у Львові.