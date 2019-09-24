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24 вересня 2019, вівторок, 14:49 14
Події 2019-09-24T16:45:02+03:00
Українські Новини
Граната часів Другої світової виявлена у Львівській міськраді

Граната часів Другої світової виявлена у Львівській міськраді

Гранату часів Другої світової війни виявлена 24 вересня в Музеї міста в будівлі Львівської міської ради.

Про це йдеться в повідомленні Львівської міськради, передають Українські Новини.

"Як повідомили в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Львівської міськради, сьогодні, 24 вересня, під час ремонтних робіт у Музеї міста (пл Ринок, 1) виявлено гранату часів Другої світової війни", - йдеться в повідомленні.

Місце виявлення огороджено, виставлено охорону.

Подано заявку начальнику 2-го спеціального центру швидкого Державної служби надзвичайних ситуацій на вилучення та знешкодження виявленого боєприпасу.

Як повідомляли Українські Новини, поліція эвакуировала 4 тис. осіб через повідомлення про мінування 3 внз у Львові.

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