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17 сентября 2019, вторник, 08:50 11
Происшествия 2019-09-17T08:55:47+03:00
Українські Новини
Полиция эвакуировала 4 тыс. человек из-за сообщений о минировании 3 вузов во Львове

Полиция эвакуировала 4 тыс. человек из-за сообщений о минировании 3 вузов во Львове

Полиция эвакуировала 16 сентября около 4 тыс. человек из-за сообщений о минировании 3 вузов во Львове. Об этом говорится в сообщении Главного управления Национальной полиции во Львовской области, передают Українськi Новини.

"Из зданий были эвакуированы около 4 тысяч человек. Обследовав помещения и прилегающие территории, взрывоопасных предметов правоохранители не обнаружили", - говорится в сообщении.

Полицейские устанавливают личность злоумышленника, который предоставил ложную информацию. По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса.

Санкция статьи предусматривает от двух до шести лет лишения свободы.

Как сообщали Українськi Новини, во Львове эвакуировали учеников школы из-за обнаружения артснаряда.

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