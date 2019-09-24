У Києві відкрилися пункти прийому каштанів: як заробити на дарах осені

Виробничо-заготівельне підприємство "Київміськвторресурси" відкрило в Києві і області пункти прийому каштанів у населення. Про це повідомляється на сторінці підприємства в Facebook.

Каштани будуть приймати по 2 грн за кілограм на 14 прийомках в Києві, ще по два прийомних пункти розташовані у Вишгороді та Броварах. У порівнянні з минулим роком їх кількість істотно скоротилася, тому деяким бажаючим заробити доведеться проїхати трохи далі.

Пункти прийому каштанів. Скріншот: Google Maps

Плоди символу Києва мають багато лікувальних властивостей, а виготовлені з них медпрепарати застосовують при багатьох захворюваннях - атеросклерозі, радикуліті, бронхіті, анемії, простатиті і т. д. "Кінський каштан ефективно очищає повітря від вихлопних газів, тому це дерево користується популярністю в містах. На думку фармацевтів, медпрепарати, які виготовляються на основі таких каштанів, ніякої загрози для здоров'я не несуть, адже всі їх компоненти проходять ретельну перевірку. Тому такі каштани можна використовувати в фармацевтиці", - заявили на підприємстві.

Як повідомляли Українські новини, досвід французької Veolia допоможе Києву налагодити екологічну переробку відходів, а "Нова пошта" має намір обладнати відділення контейнерами для збору картонної і поліетиленової упаковки.

Раніше стало відомо, що знамениті каштани зникнуть з вулиць Києва: дерева не витримують брудного повітря.