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24 вересня 2019, вівторок, 12:35 16
Політика 2019-09-24T14:00:03+03:00
Українські Новини
У Януковича стверджують, що суд ЄС скасував введені Євросоюзом в 2018 проти нього санкції

У Януковича стверджують, що суд ЄС скасував введені Євросоюзом в 2018 проти нього санкції

Суд Європейського Союзу скасував введені Євросоюзом в 2018 році санкції проти колишнього Президента України Віктора Януковича.

Про це повідомив прес-секретар Януковича Юрій Кірасир на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Рішення Європейського суду від 24.09.2019 про скасування санкцій щодо екс-Президента України В. Ф. Януковича за 2018-2019 є підтвердженням незаконності та безпідставність їх запровадження органами ЄС і вагомим приводом для їх якнайшвидшої повної відміни і реабілітації В. Ф. Януковича як незаслужено постраждав від політичних переслідувань як в Україні, так і в Європейському Союзі", - написав він.

Кірасир зазначив, що рішення Оболонського суду щодо Януковича в даний момент в процесі оскарження в апеляційній інстанції, при цьому сам судовий процес вже названий в офіційних звітах міжнародних правозахисних організацій "політично мотивованим", що пройшов з масою грубих процесуальних порушень.

Повідомляється, що адвокати Януковича будуть добиватися притягнення до кримінальної відповідальності всіх, хто був причетний до організації його політичного переслідування і фальсифікації справ щодо нього.

Раніше, 24 січня Оболонський районний суд Києва заочно засудив колишнього Президента Віктора Януковича до 13 років позбавлення волі. Згідно з вироком, Янукович визнаний винним ч. 1 ст. 111 (держзрада), ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу. Екс-Президент оправдан по ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу.

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