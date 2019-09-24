Президент України Володимир Зеленський підписав закон про зменшення тиску на бізнес.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.



"Президент Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо зменшення тиску на бізнес" №101-ІХ", - сказано в ньому.



Верховна Рада прийняла закон 18 вересня. Закон, зокрема, виключає з Кримінального кодексу ст. 205 про фіктивне підприємництво, яке є інструментом зловживань з боку правоохоронних органів.



Зазначається, що таким чином документ вводить більш гуманну модель відповідальності за ухилення від сплати податків, а також зменшує адміністративний тиск на бізнес в Україні.



Очікується, що після відмови від карального контролю за ухилення від сплати податків зробить більш сприятливе середовище для підприємців.



Як повідомляли Українські Новини, Президент Володимир Зеленський ветував закон про тимчасові слідчі і спеціальні комісії парламенту, який передбачає врегулювання процедури імпічменту Президента.



Також Зеленський доручив Кабінету Міністрів внести у Верховну Раду до 1 жовтня законопроект про легалізацію грального бізнесу, а Раді прийняти закон до грудня.