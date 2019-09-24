США скасують візи для поляків

Сполучені Штати Америки скоро можуть скасувати візи для громадян Польщі. Про це повідомив президент США Дональд Трамп на церемонії підписання військового договору з президентом Польщі, передає "Європейська правда".

"Ми працюємо над скасуванням - над скасуванням віз для Польщі. Зараз над цим йде робота. Просто зараз ми працюємо над структурою", - цитує Трампа прес-служба Білого дому.

"Але ви можете повідомити народу Польщі та полякам в Сполучених Штатах, що президент Трамп це зробив, ніхто інший не міг цього зробити протягом тривалого часу, як ви знаєте", - додав президент США.

Раніше ЗМІ повідомляли, що США можуть запросити Польщу в програму візових винятків 30 вересня.

Відсоток відмов у візових звернення в консульство США в Польщі вперше в історії впав до 2,8%. Це на 0,2% менше рівня, необхідного для відповідності безвізової програми.



Як повідомляли Українські Новини, Трамп заявив, що його адміністрація серйозно розглядає питання про припинення права на громадянство для дітей негромадян, народжених у США, і людей, які нелегально емігрували в Сполучені Штати.