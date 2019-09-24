Заблокував і роззброїв українських військових: бойовик з позивним "Комбат" відбувся м'яким вироком

Суд засудив до 5 років позбавлення волі колишнього бойовика самопроголошеної "Донецької народної республіки" Олега Васіна, який брав участь у блокуванні і роззброєнні українських військових в Дружківці Донецької області у квітні 2014 року.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

Так, 57-річний Васін (позивний "Комбат") є уродженцем Дружківки, ліквідатором аварії на ЧАЕС та інвалідом 2-ї групи.

Встановлено, що в період з квітня по липень 2014 року він забезпечував діяльність блокпостів бойовиків ДНР в Дружківці і займався збором розвідувальної інформації про діяльність сил АТО.

Крім того, 17 квітня 2014 року він, перебуваючи на блокпосту «Донський» в Дружківці, взяв участь у блокуванні колони сил АТО - військових Державної прикордонної служби, співробітників Міністерства внутрішніх справ і Служби безпеки України.

Українські силовики були роззброєні і надалі взяті в полон бойовиками ДНР.

Підсудний Васін був затриманий правоохоронцями і заарештований у жовтні 2018 року.

Затримання бойовика ДНР в Дружківці. Фото: прес-центр СБУ

В липні поточного року він покаявся, визнав свою провину за ст. 258-3 (участь у терористичній організації) Кримінального кодексу і уклав угоду зі слідством.

У вересні поточного року суд затвердив угоду і призначив Васіну узгоджене покарання.

"Комбатові" призначено покарання більш м'яке, ніж передбачено Кримінальним кодексом, а саме, у вигляді 5 років позбавлення волі без конфіскації майна.

Крім того, до засудженого застосовано "закон Савченко" (закон про зарахування 1 дня попереднього ув'язнення як 2 днів в термін основного покарання), і таким чином, екс-бойовик відбув у в'язниці вже майже 2 роки, тобто більш ніж 1/3 терміну.

Як повідомляли Українські Новини, Куйбишевський районний суд Запорізької області засудив до 8 років позбавлення волі жителя Шахтарська Донецької області Миколи Бутрименко, причетного до загибелі 10 бійців спецназу в ході АТО в липні 2014 року.