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24 вересня 2019, вівторок, 10:17 10
Президент 2019-09-24T11:00:02+03:00
Українські Новини
Зеленський ветував закон про слідчі комісії, який відкриває дорогу для імпічменту

Зеленський ветував закон про слідчі комісії, який відкриває дорогу для імпічменту

Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua
Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський ветував закон про тимчасові слідчі та спеціальні комісії парламенту, який передбачає врегулювання процедури імпічменту президента.

Про це свідчать дані на сторінці відповідного законопроекту №1098 8-го скликання на сайті Ради, передають Українські Новини.
Згідно із законопроектом, ТСК Ради - колегіальний тимчасовий орган парламенту, який утворюється з числа депутатів, завданням якого є здійснення парламентського контролю шляхом проведення розслідування з питань, що становлять суспільний інтерес.
Тимчасова слідча комісія вказується в законопроекті як орган Ради, який утворюється з числа депутатів для підготовки і попереднього розгляду питань, а також для підготовки і доопрацювання актів Ради на правах головного комітету.
ТСК і спецкомісії у визначений Радою термін, але не пізніше ніж через 6 місяців з дня її утворення, подають письмовий звіт про виконану роботу.
ТСК пропонується створювати шляхом прийняття рішення 150 депутатами, а перше засідання комісії проводити в 30-денний термін.
Пропонується введення покарання для осіб, крім президента, в разі відмови давати показання як свідок, експерт або перекладач або надання завідомо недостовірних свідчень.
Рада більшістю голосів зможе приймати рішення про ініціювання питання про усунення президента з поста в порядку імпічменту та додання його до порядку денного сесії як невідкладного, про що голова парламенту терміново повідомляє президенту.
Термін діяльності спеціальної слідчої комісії, уповноваженої на розгляд імпічменту, становить 3 місяці, а по його закінченню разом з висновками і пропозиціями члени комісії вносять на розгляд проект постанови про звинувачення президента або проект постанови Верховної Ради України про припинення розгляду питання про усунення президента з поста в порядку імпічменту.
У разі прийняття Радою рішення про звинувачення президента спецкомісія готує пропозиції щодо проекту постанови парламенту про звернення до Конституційного Суду для отримання висновку щодо додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про імпічмент президента і до Верховного Суду для отримання висновку про те, що діяння, в яких звинувачується президент, містять ознаки державної зради або іншого злочину.
Після отримання відповідних висновків КС і Верховного Суду комісія попередньо розглядає їх і готує доповідь за вказаними висновками для розгляду на пленарному засіданні Ради, а члени спецкомісії вносять проект постанови про усунення президента з поста в порядку імпічменту.

Як повідомляли Українськi Новини, 6 червня Рада прийняла закон про тимчасові слідчі та спеціальні комісії парламенту. 3 липня колишній голова Ради Андрій Парубій просив Зеленського надати парламенту закон про тимчасові слідчі та спеціальні комісії.

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