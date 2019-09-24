Зеленський ветував закон про слідчі комісії, який відкриває дорогу для імпічменту

Президент Володимир Зеленський ветував закон про тимчасові слідчі та спеціальні комісії парламенту, який передбачає врегулювання процедури імпічменту президента.

Про це свідчать дані на сторінці відповідного законопроекту №1098 8-го скликання на сайті Ради, передають Українські Новини.

Згідно із законопроектом, ТСК Ради - колегіальний тимчасовий орган парламенту, який утворюється з числа депутатів, завданням якого є здійснення парламентського контролю шляхом проведення розслідування з питань, що становлять суспільний інтерес.

Тимчасова слідча комісія вказується в законопроекті як орган Ради, який утворюється з числа депутатів для підготовки і попереднього розгляду питань, а також для підготовки і доопрацювання актів Ради на правах головного комітету.

ТСК і спецкомісії у визначений Радою термін, але не пізніше ніж через 6 місяців з дня її утворення, подають письмовий звіт про виконану роботу.

ТСК пропонується створювати шляхом прийняття рішення 150 депутатами, а перше засідання комісії проводити в 30-денний термін.

Пропонується введення покарання для осіб, крім президента, в разі відмови давати показання як свідок, експерт або перекладач або надання завідомо недостовірних свідчень.

Рада більшістю голосів зможе приймати рішення про ініціювання питання про усунення президента з поста в порядку імпічменту та додання його до порядку денного сесії як невідкладного, про що голова парламенту терміново повідомляє президенту.

Термін діяльності спеціальної слідчої комісії, уповноваженої на розгляд імпічменту, становить 3 місяці, а по його закінченню разом з висновками і пропозиціями члени комісії вносять на розгляд проект постанови про звинувачення президента або проект постанови Верховної Ради України про припинення розгляду питання про усунення президента з поста в порядку імпічменту.

У разі прийняття Радою рішення про звинувачення президента спецкомісія готує пропозиції щодо проекту постанови парламенту про звернення до Конституційного Суду для отримання висновку щодо додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про імпічмент президента і до Верховного Суду для отримання висновку про те, що діяння, в яких звинувачується президент, містять ознаки державної зради або іншого злочину.

Після отримання відповідних висновків КС і Верховного Суду комісія попередньо розглядає їх і готує доповідь за вказаними висновками для розгляду на пленарному засіданні Ради, а члени спецкомісії вносять проект постанови про усунення президента з поста в порядку імпічменту.

Як повідомляли Українськi Новини, 6 червня Рада прийняла закон про тимчасові слідчі та спеціальні комісії парламенту. 3 липня колишній голова Ради Андрій Парубій просив Зеленського надати парламенту закон про тимчасові слідчі та спеціальні комісії.