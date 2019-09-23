Напад на Найєма: чеченця Саїтова, який побив екс-депутата, відправили під домашній арешт

Суд відправив під домашній арешт підозрюваного у побитті колишнього депутата Верховної Ради Мустафи Найєма (позафракційний) Саїтова Магомеда-Аміна, який сам здався поліції, до 7 жовтня.\r\nПро це в соціальній мережі Facebook написав брат екс-депутата і адвокат Масі Найєм, передають Українські Новини.\r\nАдвокат повідомив, що в суді і прокурор, і суддя запитали у підозрюваного, як і коли він перетнув кордон України.\r\nСаїтов відмовився відповідати, він сказав, що повернувся "тому що змінилася влада".\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nСуддя обрав запобіжний захід для Саїтова у вигляді цілодобового домашнього арешту строком до 7 жовтня 2019 року.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, підозрюваний у побитті колишнього депутата Верховної Ради Мустафи Найєма (позафракційний) Саїтов Магомет-Амін самостійно повернувся з Азербайджану і здався поліції.\r\nРаніше суд призначив психіатричну експертизу підозрюваному у побитті Найєма. Він перебував в міжнародному розшуку.\r\nА потім суд заарештував 2 квартири чеченця Саїтова, який побив Мустафу Найєма.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n