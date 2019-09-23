Напад на Найєма: чеченця Саїтова, який побив екс-депутата, відправили під домашній арешт

Суд відправив під домашній арешт підозрюваного у побитті колишнього депутата Верховної Ради Мустафи Найєма (позафракційний) Саїтова Магомеда-Аміна, який сам здався поліції, до 7 жовтня.

Про це в соціальній мережі Facebook написав брат екс-депутата і адвокат Масі Найєм, передають Українські Новини.

Адвокат повідомив, що в суді і прокурор, і суддя запитали у підозрюваного, як і коли він перетнув кордон України.

Саїтов відмовився відповідати, він сказав, що повернувся "тому що змінилася влада".

Суддя обрав запобіжний захід для Саїтова у вигляді цілодобового домашнього арешту строком до 7 жовтня 2019 року.

Як повідомляли Українські Новини, підозрюваний у побитті колишнього депутата Верховної Ради Мустафи Найєма (позафракційний) Саїтов Магомет-Амін самостійно повернувся з Азербайджану і здався поліції.

Раніше суд призначив психіатричну експертизу підозрюваному у побитті Найєма. Він перебував в міжнародному розшуку.

А потім суд заарештував 2 квартири чеченця Саїтова, який побив Мустафу Найєма.