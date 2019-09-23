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23 вересня 2019, понеділок, 21:52 5
Життя 2019-09-23T22:15:01+03:00
Українські Новини
Чоловік випадково застрелив свого батька під час полювання на кабана в Італії

Чоловік випадково застрелив свого батька під час полювання на кабана в Італії

Кабан. Фото: pixabay
Кабан. Фото: pixabay

Італійська поліція звинуватила чоловіка у ненавмисному вбивстві після того, як він застрелив батька під час полювання на кабана. Двоє чоловіків пересувалися через густі зарості біля містечка Постильоне в південній провінції Салерно в неділю, повідомляє "BBC Україна" з посиланням на італійські ЗМІ.

34-річний син відкрив вогонь, побачивши тінь і почувши шелест листя, і поцілив у нижню частину живота власного батька. Він одразу підняв тривогу, коли зрозумів, що сталося, і намагався зберегти батькове життя.

Але лікарі нічого не могли зробити, щоб врятувати 55-річного Мартіно Гаудіосо. Чоловіки полювали на території національного парку, де полювання заборонено, повідомляють місцеві ЗМІ. Поліція вилучила гвинтівку.

У неділю президентка Італійської ліги захисту тварин та довкілля заявила, що Італія стала "Диким Заходом".

"Це справжня національна надзвичайна ситуація", - сказала Мікела Вітторія Брамбілла.

Минулого жовтня міністр охорони довкілля Італії Серджіо Коста закликав до національної заборони на полювання після того, як 18-річного хлопця застрелили біля французького кордону. Того місяця ще двоє чоловіків - 56-річний та 20-річний - також загинули за схожих обставин.

Як повідомляли Українські Новини, популяція борсука знаходиться під загрозою, хоча 3 роки ліцензії для полювання не видавалися. Також у Росії п'яний мисливець вліз у церкву і одягнувся священиком, щоб влаштувати засідку на кабана.

Раніше через воєнний стан в Україні масово забороняли полювання.

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