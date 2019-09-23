Чоловік випадково застрелив свого батька під час полювання на кабана в Італії

Італійська поліція звинуватила чоловіка у ненавмисному вбивстві після того, як він застрелив батька під час полювання на кабана. Двоє чоловіків пересувалися через густі зарості біля містечка Постильоне в південній провінції Салерно в неділю, повідомляє "BBC Україна" з посиланням на італійські ЗМІ.\r\n34-річний син відкрив вогонь, побачивши тінь і почувши шелест листя, і поцілив у нижню частину живота власного батька. Він одразу підняв тривогу, коли зрозумів, що сталося, і намагався зберегти батькове життя.\r\nАле лікарі нічого не могли зробити, щоб врятувати 55-річного Мартіно Гаудіосо. Чоловіки полювали на території національного парку, де полювання заборонено, повідомляють місцеві ЗМІ. Поліція вилучила гвинтівку.\r\nУ неділю президентка Італійської ліги захисту тварин та довкілля заявила, що Італія стала "Диким Заходом".\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n"Це справжня національна надзвичайна ситуація", - сказала Мікела Вітторія Брамбілла.\r\nМинулого жовтня міністр охорони довкілля Італії Серджіо Коста закликав до національної заборони на полювання після того, як 18-річного хлопця застрелили біля французького кордону. Того місяця ще двоє чоловіків - 56-річний та 20-річний - також загинули за схожих обставин.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, популяція борсука знаходиться під загрозою, хоча 3 роки ліцензії для полювання не видавалися. Також у Росії п'яний мисливець вліз у церкву і одягнувся священиком, щоб влаштувати засідку на кабана.\r\nРаніше через воєнний стан в Україні масово забороняли полювання.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n